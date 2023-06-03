سميرة سعيد تطرح البرومو التشويقي لأغنية "إنسان آلي"

شوّقت الفنانة المغربية سميرة سعيد، متابعيها لأغنيتها الجديدة "إنسان آلي"، المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وشاركت سعيد عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" مقطعا ترويجيا للأغنية، ظهرت خلاله بشكل مختلف، وهي تشبه الرجل الآلي وبطريقة غير مألوفة، حيث وثقت صورة لها بوجه نصفه حقيقي ونصفه الآخر روبوتيك.

وكتبت الفنانة المغربية: "أخيرا أغنية إنسان آلي، أغنية تلخص ما بداخلي وداخل كل إنسان يعيش في هذا العالم المتوتر المليء بالصخب والصوت العالي والتكنولوجيا الحديثة التي تحاصرنا وتجعلنا نشتاق الى الهدوء وحياة الزمن الجميل، ترقبوها قريبا".

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وانهالت التعليقات من قبل المتابعين، معربين عن حماستهم للاستماع للأغنية بسبب ما تحمله من نمط جديد ومختلف بحسب تعبيرهم، فعلق أحدهم: "حمستينا لنسمع الأغنية، واضح من البرومو فيها شي جديد كليا"، وعلق آخر: "الديفا، بانتظارها من سنة، أكيد كلها إبداع متل ما عودتينا عليكي".

فيما أكدت متابعة أنها تعتبر "إنسان آلي" هي الأغنية المنتظرة لسعيد من عدة سنوات، متمنية لها النجاح الدائم: "بظن هي الأغنية المنتظرة الك من سنين، انتي سباقة ع طول، لان العالم صار قسمين حقيقي وافتراضي".

أغنية "إنسان آلي"

وأغنية "إنسان آلي" هي من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقي هاني ربيع، وميكس وماستر ماهر صلاح ورؤية نضال هاني، ومن إنتاج سميرة سعيد، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

عودة للطرب مع أغنية "زعلنا من بعض"

يذكر أن سعيد كانت قد طرحت أخيرا أغنيتها "زعلنا من بعض" عبر قناتها الرسمية في "يوتيوب"، وهي من كلمات رمضان محمد، وألحان محمد يحيى، وإخراج نضال هاني، وإنتاج شركة SS Production.

وعادت الديفا بهذه الأغنية إلى نمط الأغاني الطربية، الذي أعربت عن اشتياقها إليه، فكتبت في منشور شاركته عبر "إنستغرام": "وتدور الأيام.. وتمر رحلتي بمغامرات غنائية مختلفة ودائما كنت أسأل ماذا عن عودتي للأغنية الطربية، وها أنا اليوم أجيب وأطرح هذه الأغنية. فيها الكثير من الحنين والاشتياق لهذا اللون".

وتابعت شاكرة كل من ساهم بنجاح العمل، وكتبت: "أحب أن أشكر كل من ساهم في هذه الأغنية بداية بالملحن الشاب "محمد يحيى" والشاعر الغنائي "رمضان محمد" وتوزيع الصديق ورفيق الدرب "أمير محروس"، رؤية وإخراج الغالي "نضال هاني".

ويُشار إلى أن أغنية "زعلنا من بعض" تعتبر الأغنية التاسعة في ألبومها "إنسان آلي".