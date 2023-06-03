مصر تعزي الهند في ضحايا حادث القطار

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، عن خالص التعازي وعميق المواساة لدولة الهند الصديقة فى حادث تصادم عدة قطارات بولاية أوديشا في شرق الهند، الأمر الذى أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

مصر تعزي الهند

وأكدت مصر، حكومةً وشعبًا، على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب الهند الصديق في هذا الحدث الأليم، وصادق مواساتها لذوى الضحايا، وتمنياتها بسرعة التعافى للمصابين.

وارتفعت حصيلة ضحايا حادث القطارات في الهند إلى 288 قتيلًا، وقرابة ألف جريح، واصطدمت ثلاثة قطارات، الجمعة، في ولاية أوديشا شرق الهند، وفق ما أفاد مسؤولون، وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت العربات.

Advertisements

وتشير المعلومات إلى أن الحادث وقع عندما اصطدم قطار ركاب وقطار شحن بالقرب من مدينة بالاسور، حيث كان قطار الركاب متجها من كلكتا إلى تشيناي عندما خرجت عدة عربات منه عن السكة.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن "حزنه لحادث القطار"، مشيرًا في تغريدة إلى "تضامنه مع العائلات المفجوعة"، ومتمنيًّا للجرحى "الشفاء العاجل"، كما أعلن مودي أنه تواصل مع وزير السكك الحديد أشويني فيشناو واطلع منه على الأوضاع.

الاصطدام القطاري الأكبر

وتشير تقارير أولية، إلى أن قطارا كان متجهًا من مدينة Bangalore إلى "كلكتا" عاصمة ولاية البنغال الغربي، خرج الساعة 7.30 مساء عن مساره، واصطدم بآخر قادم من اتجاه معاكس، ثم اصطدم بعضها بثالث لنقل البضائع، فزاد اصطدامه من عنف الاصطدام الأول بين القطارين، مما جعل عمليات الإنقاذ صعبة أكثر وسط العتمة.

وغالبًا ما تشهد الهند حوادث قطارات رغم تعزيز شروط سلامة السكك الحديد في السنوات الأخيرة بفضل استثمارات ضخمة وتحديث التقنيات المستخدمة.

والحادث ليس الأكبر في الهند بحسب ما ورد في بعض المواقع الاخبارية، بل الثاني. أما الأكبر، فكان اصطدام قطارين في أغسطس 1995 قرب العاصمة نيودلهي، قتل 358 شخصًا، ووصفوه بأسوأ حادث قطارات في الهند المالكة لأكبر شبكة قطارات تحت إدارة واحدة بالعالم، حيث يستخدم القطارات أكثر من 12 مليونًا كل يوم.



في وقت سابق الجمعة، ذكرت وسائل إعلام هندية، إن حصيلة قتلى حادث تصادم قطارين ارتفعت إلى 207 أشخاص.



حادث قطار الهند

وفقًا للبيانات المحدثة من سلطات السكك الحديدية، خرجت 10-12 سيارة من قطار ركاب كان مسافرًا من كولكاتا إلى تشيناي عن القضبان بسبب اصطدامها بقطار شحن وسقطت في المسار المعاكس. بعد مرور بعض الوقت، اصطدم قطار ركاب آخر بهم، ونتيجة لذلك، خرجت ثلاث أو أربع عربات أخرى بها أشخاص عن مسارها.

واصطدمت ثلاثة قطارات، الجمعة، في ولاية أوديشا في شرق الهند وفق ما أفاد مسؤولون، وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت العربات.

وقال المدير العام لجهاز الإطفاء في ولاية أوديشا سودانشو سارانجي في تصريح لوكالة فرانس برس "لدينا أكثر من 120 قتيلًا بحسب آخر تعداد والرقم آخذ في الارتفاع بسبب كثرة الإصابات الخطرة والإصابات بالرأس".

اصطدام بين قطار الركاب وقطار لشحن البضائع

وذكر المتحدث باسم وزارة السكك الحديد، أميتاب شارما، أن بعض قطع محطمة من القطار الذي خرج عن القضبان سقطت على مسار مجاور وصدمها قطار ركاب آخر قادم من الاتجاه المقابل.

وأفاد شهود عيان بوقوع اصطدام بين قطار الركاب "كوروماندل إكسبرس" وقطار لشحن البضائع قرب بالاسور التي تبعد نحو 200 كلم عن العاصمة الإقليمية بوبانسوار. كذلك شمل الحادث قطار ركاب آخر، وفق المسؤول المحلي في أوديشا براديب جينا، لكن تسلسل الأحداث لم يتضح بعد.