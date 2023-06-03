زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب خليج عدن

أعلن المركز الأمريكي لرصد الزلازل، في بيان صادر عنه اليوم السبت، عن رصد زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر في خليج عدن.

وفي الـ19 من شهر مايو الماضي، أعلن مركز رصد الزلازل في سلطنة عمان، عن رصد زلزال بقوة 5.7 على مقياس ريختر ضرب خليج عدن.

زلزال خليج عدن

وذكر المركز العماني أن مركز الزلزال يبعد حوالي 707 كم جنوب غرب مدينة صلال.

وفي سياق آخر، أصدرت مراكز رصد الزلازل، تحذيرًا من موجات مد عاتية "تسونامي" بعد وقوع زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرق جزر لويالتي في كاليدونيا الجديدة.

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وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

ووفقًا للنظام الأمريكي للتحذير من موجات تسونامي فقد أعقب الزلزال صدور تحذير من احتمال حدوث تسونامي في كاليدونيا الجديدة وفيجي وفانواتو.

قال مركز التحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادي إنَّ تشكل موجة مدّ هو أمر "ممكن" الحدوث ضمن شعاع قدره ألف كيلومتر حول مركز الزلزال.