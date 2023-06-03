طريقة عمل كفتة الأرز، أكلة مصرية موفرة وطعمها لذيذ

طريقة عمل كفتة الأرز، أكلة مصرية موفرة، ولذيذة الطعم، يمكن لكل ست بيت أن جيد طريقة عمل كفة الأرز في البيت بكل سهولة، للتوفير في الميزانية من جهة، ولأنها أكلة مفيدة وقيمها الغذائية عالية من جهة أخرى، وتكون كفتة الأرز من مزيج من اللحم المفروم والأرز المصري، والبصل وبعض الخضروات الخضراء، والمعتاد أن معظم ستات البيوت تشتري كفتة الارز جاهزة من عند الجزار، هو الذي يحضر لها الخلطة، ويفرمها مع بعضها، في حين أنه يمكن اعداد وتحضير كفتة الأرز في البيت، فقط بشراء اللحمة المفرومة.

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طريقة عمل كفتة الأرز

وتقدم الشيف داليا شبانة خبيرة الطهي، طريقة عمل كفتة الأرز في البيت، وهي من الوصفات المصرية الشهيرة لعمل الكفتة.

مكونات كفتة الأرز:

كفتة الارز في البيت

٥٠٠ جرام لحم بقرى مفروم

بصلة مكعبات

كوب من البقدونس مفروم

كوب ارز مطحون

ملعقة كبيرة بهارات لحم

٣ فصوص ثوم مفروم ناعم

٢ ثمرة بطاطس مكعبات

ملح وفلفل

طريقة تحضير صوص الطماطم

٤ حبات طماطم مقطعه مكعبات

ملعقة كبيرة صلصة

٢ كوب ماء

مكعب مرقة

ملح وفلفل

خطوات عمل كفتة الأرز

نبدأ بضرب الطماطم مع الماء في الخلاط، ثم نشوح الثوم المفروم فى زيت على النار حتى يشقر، ثم نضيف الطماطم وملعقة صلصة، ونتركهم حتى تتسبك.

نضع في محضرة الطعام اللحم والبصل والبقدونس والثوم والملح والفلفل والبهار، وكوب أرز مطحون، ويخلط المزيج حتى التجانس.

نشكل الكفتة كرات متوسطة، ثم تقلى في زيت غزير وساخن حتى النضج.

عند بدأ غليان صوص الطماطم، توضع البطاطس المقطعة، ثم الكفتة المقلية، وتترك حتى تمام النضج، وتقدم مع الأرز الأبيض

طريقة عمل سلطة البنجر

سلطة البنجر السريعة

ويمكن تقديم سلطة البنجر مع كفتة الارز، كطبق شهي يفتح النفس مع الكفتة.

مكونات وطريقة سلطة البنجر

كوب بنجر مسلوق مكعبات

٢ فص ثوم مفروم

١/٤ كوي بقدونس مفروم

ملح وفلفل

ملعقة كبيرة عصير ليمون

تخلط المكونات معا جيدا وتقدم.

سر عمل كفتة داوود باشا

كفتة داوود باشا

كذلك تقدم الشيف داليا، طريقة عمل كفتة داوود باشا، بكل أسرارها وخطواتها، التي تساعدك على اتقان عملها، ومن أول مرة.

مكونات كفتة داوود باشا:

500 جرام لحم مفروم

بصلة مفرومة ناعم

ملعقة صغيرة قرفة

ملعقة صغيرة بهار لحم

ملعقة كبيرة زعتر طازج

3 ملاعق كبيرة بقسماط

ملح وفلفل

مقادير الصوص الأحمر:

3 طماطم

3 ملاعق كبيرة معجون طماطم

1\2 كوب ماء

مكعب مرقة

2 فص ثوم مفروم ناعم

ملعقة كبيرة فلفل أحمر حار

ملعقة كبيرة فلفل أخضر حار

ملح وفلفل

خطوات عمل كفتة داوود باشا:

بوعاء نضع اللحم والبهارات والبصل والزعتر، ونمزج جيدا حتى يتجانس الخليط، ثم نضع البقسماط أخر خطوة ونقلب جيدا، حيث يعمل البقسماط على تماسك اللحم أثناء القلي، ثم نشكل اللحم لكرات متساوية الحجم.

بطاسة القلي نضع 4 ملاعق كبيرة من الزيت، ثم نقلي كرات الكفتة حتى 3\4 طهي، وتترك جانبا بنفس طاسة القلي.

نضع الثوم ثم نضع معجون الطماطم، ويقلب قليلا، لحين تحضير صوص الطماطم، عن طريق خفق ثمرات الطماطم مع مقدار الماء.

بعد خفق الطماطم توضع مباشرة مع الثوم والمعجون، ونقلب قليلا ويترك لتطهى قليلا حوالى 5 دقائق، ثم نضع الكفتة التي تم تحضيرها مسبقا، والفلفل الحار، ويترك على نار متوسطة، إلى أن تطهى جيدا لمدة 15 دقيقة.

وتقدم الكفتة مع الأرز الابيض.