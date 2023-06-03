السبت 03 يونيو 2023
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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد لجان الثانوية الأزهرية للاطمئنان على الطلاب

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد لجان الثانوية الازهرية، فيتو

أجرى اليوم السبت عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بمدينة بنها، وذلك للعام الدراسى 2022-2023، والتى بدأت اليوم السبت بمادتىّ الفقة والحديث للشعبة العلمية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين.

اليوم.. محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية

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 ورافقه الشيخ أيمن محمد عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والشيخ ممدوح عبد الجواد المشرف العام على امتحانات الثانوية الأزهرية والدكتورجمال سلامة مدير التأمين الصحى بالقليوبية  محمد مرعي رئيس مدينة بنها. 

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محافظ القليوبية يتفقد لجان الثانوية الازهرية، فيتو


وتفقد الهجان الامتحانات بمعهد الأزهر النموذجي بنين والمعهد الأزهري النموذجي بنات بمدينة بنها، واطمأن الهجان على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان ومدى جاهزيتها، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات، بما يساعد الطلاب علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر مشددا على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح نهائيًا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول أو السماعات الإلكترونية داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين والتصدي بكل حزم لأي محاولات الغش تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب؛ إلى جانب توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي إشغالات في محيط المعاهد الأزهرية.

محافظ القليوبية يتفقد لجان الثانوية الازهرية، فيتو


فيما حرص محافظ القليوبية على تفقد العيادات الصحية داخل المعاهد والتأكُد من جاهزيتها واستعداتها لحدوث أي طارئ لإتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب.
وأكد الشيخ ممدوح عبد الجواد المشرف العام على امتحانات الثانوية الأزهرية أن عدد الطلبة والطالبات المتقدمين للامتحان هذا العام 11734 طالبا وطالبة ازهري موزعين على 20 لجنة ( البنين 6265 طالبا موزعين فى 43 معهدا أزهريا بـ229 فصلا والبنات 5469 طالبة موزعة على 41 معهدا أزهريا بـ214 فصلا دراسيا) 

محافظ القليوبية يتفقد لجان الثانوية الازهرية، فيتو


ومن الجدير بالذكر ان غدا الأحد تبدأ امتحانات الشعبة الأدبية للثانوية الأزهرية بمادتى الفقة والحديث وسوف تستمر اختبارات الثانوية الأزهرية حتى 12 يوليو المقبل.

 

 

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