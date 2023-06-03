وفاة نجمة أفلام "فاسبيندر".. تعرف على أبرز أعمال الممثلة الألمانية مارغيت كارستنسن

توفيت الممثلة المسرحية والسينمائية الألمانية مارغيت كارستنسن، نجمة أفلام المخرج راينر فيرنر فاسبيندر، عن عمر يناهز 83 عاما، على ما أعلن وكيل أعمالها.

ومن أبرز أعمال الفنانة الألمانية، توليها البطولة عام 1972 في فيلم "دموع بيترا فون كانت المريرة" لهذا المخرج.

وجسّدت مارغيت كارستنسن في هذا الفيلم دور امرأة نرجسية على علاقة عاطفية بامرأة تصغرها سنًا (هانا شيغولا)، ونالت عن هذا الدور جائزة سينمائية ألمانية.

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وبعد عامين، أدت هذه الممثلة المولودة عام 1940 في مدينة كيل بشمال ألمانيا دور البطولة في "مارثا"، وهو فيلم درامي لفيرنر فاسبيندر عن زواج من منحرف نرجسي.

ثم توالت الأعمال التي شاركت فيها ومنها "الروليت الصينية" عام 1976 و"نساء في نيويورك" عام 1977.

أما مسرحيًا، فشاركت مارغيت كارستنسن في أعمال على أبرز مسارح ألمانيا والنمسا، وكان من أبرز من تعاونت معهم المخرج الشهير كريستوف شلينغينزيف، الذي أسند إليها مجموعة أدوار أهمها شخصية ماغدا غوبلز، زوجة وزير دعاية الرايخ الثالث النازي يوزف غوبلز، في "مئة عام من أدولف هتلر".

كذلك مثلت على مسرح "بورغثياتر" الشهير في فيينا عام 2004 في مسرحية "شلينغينزيف بامبيلاند" المقتبسة من رواية للنمساوية إلفريدي يلينيك في السنة نفسها التي نالت فيها الأخيرة جائزة نوبل للآداب.

وكان فيلم "سونينالي" عام 1999 أكثر أعمال مارغيت كارستنسن نجاحًا تجاريًا، وهو شريط كوميدي عن الحياة في برلين الشرقية الشيوعية في سبعينيات القرن العشرين.

وفي الآونة الأخيرة، شاركت مع هانا شيغولا وإيرم هيرمان في المسلسل التلفزيوني الألماني الشهير "تاتورت"، الذي أدت فيه الممثلات الثلاث أدوار نساء كبيرات السن يعتبرن أنهن ملزمات أخلاقيًا بالقتل.

وفي عام 2019، فازت عن مجمل مسيرتها بجائزة "غوتز غيورغه" الألمانية المرموقة.