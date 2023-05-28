الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

المهرجان الثاني عشر للفنون المسرحية بجامعة الإسكندرية يختتم أعماله ويكرم الطلاب الفائزين

المهرجان الثاني عشر
المهرجان الثاني عشر للفنون المسرحية بجامعة الإسكندرية، فيتو

أقيم حفل ختام توزيع الجوائز الفردية وجوائز التميز للمهرجان الثاني عشر للفنون المسرحية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، الذى نظمته اللجنة الفنية لاتحاد طلاب جامعة الإسكندرية بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض، بحضور عمداء الكليات ووكلاء كليات الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
وقام بتوزيع الجوائز الدكتور محمد بهى الدين عميد كلية الزراعة نيابة عن الدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتم خلال المهرجان إقامة 17 عرضا مسرحيا على مسارح مركز الحرية للإبداع، ومسرح قصر ثقافة الأنفوشى، ومسرح الجامعة، تحت إشراف لجنة التحكيم المكونة من الدكتورة منال فودة أستاذ التمثيل والإخراج ورئيس قسم المسرح بكلية الآداب، والدكتورة صديقة لاشين أستاذ التمثيل بقسم المسرح بكلية الآداب، والدكتورة داليا فؤاد مدرس الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية.
وأعلنت لجنة التحكيم فوز عرض "راس الغول" لكلية الصيدلة بالمركز الأول، وعرض "سان مالو" لكلية الهندسة بالمركز الثانى، وعرض "فريق كابتن يحيى الناشد" لكلية الآداب بالمركز الثالث، كما فاز الطالب أحمد عبد الرحيم- كلية الصيدلة بجائزة أفضل مخرج، والطالب أحمد أشرف- كلية الصيدلة بجائزة أفضل ممثل دور أول، وفازت الطالبة إليزابيث نعيم- كلية الهندسة بجائزة أفضل ممثلة دور أول، وفاز الطالب عبد الرحمن عادل- كلية الهندسة بجائزة أفضل ممثل دور ثان، والطالبة فرح نادر- كلية الفنون الجميلة بجائزة أفضل ممثلة دور ثان، والطالب أحمد حلمى- كلية الصيدلة بجائزة أفضل ديكور، والطالب محمد صلاح- كلية التربية بجائزة أفضل كوريوجراف، والطالب أحمد طارق من كلية الحقوق بجائزة أفضل إضاءة، والطالب أحمد حلمى- كلية الصيدلة بجائزة أفضل ملابس، والطالب محمد إبراهيم- كلية التربية بجائزة أفضل موسيقى، والطالبة ندى هريدي من كلية الصيدلة بجائزة أفضل مكياج.

-إعلانات-

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اخبار الإسكندرية اخبار أبرز أخبار المحافظات

مواد متعلقة

ما حكم الإحرام في الحج والحكمة منه؟.. الإفتاء تجيب

أردوغان يدلي بصوته في الانتخابات التركية (فيديو)

رئيس الوزراء يشهد افتتاح ملتقى بُناة مصر 2023

الأكثر قراءة

أسعار الذهب في مصر الآن، استقرار سعر الجرام اليوم الأحد 28-5-2023

إلغاء حكم حبس المتهم بإصابة نجل الإعلامية رضوى العوضي وإلزامه بأعمال النظافة في الشارع

أول تعليق من أحمد سعد بعد أزمة إطلالته في حفل السعودية

رسالة عاجلة من ساويرس لسفير تركيا بعد دعم أنقرة ترشيح خالد العناني لليونسكو

ما لم يقله عمرو أديب!

رسائل الرئيس السيسي لأعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية

يا معيط يا معيط.. إننا نعيط يا معيط !

فرجاني ساسي: موقف الحاجة سوزان أحرجني، رؤساء الزمالك السبب في عدم تجديد العقد، وشيكابالا تعرض للعنصرية

Advertisements

منوعات

المزيد

سقوط فنانة تركية عن المسرح بسبب مرافقها (فيديو)

ردة فعل مبهجة لطفلة مصابة بـ داون استقبلت تهنئة شقيقتها بالنجاح

براءة 11 شخصا بعد 400 سنة من إعدامهم في أمريكا

ذعر في إسرائيل، والسبب "صرصار"

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار في البنك الأهلي المصري بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار الأسماك، البلطي يسجل 73 جنيهًا اليوم الأحد 28-5-2023 بالأسواق

أسعار الفاكهة اليوم، العنب يسجل 20 جنيها في سوق العبور للجملة

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع أسعار الطماطم والبصل يسجل 12 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قائمة الفائزين في مهرجان كان السينمائي الدولي 76 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سجود السهو، ما الحكمة من مشروعية سجود السهو وأسبابه وكيفيته؟

علي جمعة يحسم الجدل حول حكم الحج بالتقسيط من خلال قرض

تعرف على أسباب سجود السهو في الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية