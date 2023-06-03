السبت 03 يونيو 2023
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محافظات

محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية في العريش

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية،فيتو

تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية  في مدينة العريش، في حضور محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية وشئون الطلاب.

 


وأكد المحافظ علي انتظام الامتحانات في مختلف اللجان الامتحانية، موجهًا بتوفير الهدوء والنظام أثناء الامتحانات والقضاء على أي محاولة غش، والالتزام بتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية  بخصوص سير الامتحانات.

 


أشار المحافظ إلي تجهيز اللجان وتزويدها بالإضاءة الكافية والتهوية المناسبة مع توفير الجو المناسب للطلبة داخل لجان الامتحانات، فضلًا عن تطبيق الإجراءات الوقائية وتوفير زائرة صحية بالمعاهد التي بها لجان امتحانية وسيارة اسعاف بمحيط كل لجنة.

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وأضاف محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الثقافية وشئون الطلاب، أنه يؤدي الامتحانات عدد 536 طالبا وطالبة (318 طالبا وطالبة فى القسم الأدبي و218 طالبا وطالبة فى القسم العلمي)، موزعين علي 7 لجان امتحانية علي مستوي المحافظة.


وأشار عبد العظيم إلي أن طلبة القسم العلمي يؤدون اليوم امتحان مادة الفقه خلال الفترة الاولي وامتحان مادة الحديث خلال الفترة الثانية، معلنًا عن استمرار الامتحانات حتى يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو المقبل ويتخللها إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تعقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم العلمي ويوم آخر لطلاب القسم الأدبي.

 

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