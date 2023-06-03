السبت 03 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

العثور على قرية عمرها أكثر من 3 آلاف عام في الصين

قرية قديمة في الصين،
قرية قديمة في الصين، فييتو

تعددت الاكتشافات الأثرية في الصين خلال الفترة الأخيرة، حيث عثر علماء آثار محليون على أنقاض قرية يعود تاريخها إلى أكثر من 3000 عام في مقاطعة "خبي" بشمال البلاد.

 

العثور على قرية قديمة في الصين 

وتغطي القرية التي تقع في قرية تشاوياو الحالية بمدينة "ووآن"، مساحة حوالي 220 ألف متر مربع، وتم بناؤها في منتصف عهد أسرة شانج (1600-1046 قبل الميلاد)، بحسب ما أوردته اليوم السبت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وعثر العلماء في القرية متوسطة الحجم على أنقاض طرق، وخنادق، وأفران فخار، وممرات مائية، وأقبية وصفوف من المنازل، وقطع من الأعمال الخزفية، والفخار، ودبابيس شعر منحوتة من العظام ودروع سلاحف كانت تُستخدم لأغراض العرافة والتكهن.

Advertisements

وبالإضافة إلى ذلك؛ تم العثور على نظام تدفئة داخل كل منزل يُعتقد أنه نموذج أولي للـ "كانج" الصيني التقليدي، أو منصة النوم المبنية من طوب الّلِبن.

وتم اكتشاف القرية بينما كان علماء الآثار يقومون بأعمال تنقيب في أطلال تشاوياو خلال الفترة بين عامي 2020 و2022.

ووفقًا لما ذكره وي شو قوانغ، رئيس قسم الأبحاث الأثرية لأسرتي شانج وتشو في معهد الآثار الثقافية وعلم الآثار بمقاطعة خبي، فربما كانت القرية حاضرة قبيلة أو مملكة في ذلك الوقت.

وأشار وي إلى أن تصميم أطلال القرية كان معقولًا، في حين أن نظام التدفئة يمكن أن يساعد الباحثين على فهم التغيرات في البيئة في منتصف عهد أسرة شانغ، وكذلك الإجراءات المتخذة في شمالي الصين للمساعدة في الحفاظ على الدفء.

txt

ضروري لتجنب النزاع.. وزير الدفاع الأمريكي يعلق على أهمية الحوار مع الصين

txt

أسبوع استعراض القوة بين واشنطن وبكين، أمريكا تستفز الصين بمناورة عدوانية، اتفاقية مع تايوان تشعل التوتر، والرئيس الصيني يوجه بالاستعداد للسيناريو الأسوأ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الصين الاكتشافات الأثرية في الصين الإكتشافات الآثرية بكين

مواد متعلقة

ضروري لتجنب النزاع.. وزير الدفاع الأمريكي يعلق على أهمية الحوار مع الصين

أسبوع استعراض القوة بين واشنطن وبكين، أمريكا تستفز الصين بمناورة عدوانية، اتفاقية مع تايوان تشعل التوتر، والرئيس الصيني يوجه بالاستعداد للسيناريو الأسوأ

تعثر اقتصادي وزيادة اللهجة العدائية، أبرز التحديات التي تواجهها الصين خلال الفترة الأخيرة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم، تراجع سعر جرام المعدن الأصفر اليوم السبت 3-6-2023 ببداية التعاملات

تفاصيل طرح شهادة النيل بالعملة الأجنبية في البنك الأهلي قريبًا

زوجة الرئيس الأمريكي تزور مدرسة تكنولوجيا تطبيقية للبرمجيات

سعر جرام الذهب، انخفاض المعدن الأصفر اليوم السبت 3-6-2023 في السعودية

أسعار الأرز اليوم السبت 3-6-2023 في السوق المحلي

زوجة الرئيس الأمريكي تزور الأهرامات وأبوالهول

طريقة عمل كفتة الأرز، أكلة مصرية موفرة وطعمها لذيذ

17 بطولة تزين مسيرة عبدالواحد السيد في عيد ميلاده الـ46

Advertisements

منوعات

المزيد

العثور على قرية عمرها أكثر من 3 آلاف عام في الصين

عملية إنقاذ نادرة.. نجاة متسلق بأعجوبة من منطقة الموت في قمم إيفرست

كوريا الجنوبية تستعين بالذكاء الاصطناعي لقياس وزن الزعيم كيم، ومفاجأة كانت في انتظارهم

زاهي حواس يرد على أكاذيب عالم المصريات البريطاني عن انتصارات رمسيس الثاني

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 3-6-2023 بالسوق المحلي

أسعار السكر اليوم السبت 3-6-2023 في السوق المحلي

أسعار الأرز اليوم السبت 3-6-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر اليوم السبت 3-6-2023

المزيد

انفوجراف

كل المعلومات عن امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسيرحلم الشرطة في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم

الإفتاء توضح الحكم الشرعي في إسراع المرأة المشي في الطواف عند أداء العمرة

تفسير حلم القتل في المنام وعلاقته بالتهور وارتكاب الذنوب والفشل المستمر

المزيد
الجريدة الرسمية