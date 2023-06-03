السبت 03 يونيو 2023
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خارج الحدود

الصين تعترض على وصفها من قبل حلف الناتو بالتهديد

الناتو، فيتو
الناتو، فيتو

قالت سفارة بكين في النرويج، ‬اليوم السبت، إن الصين “تعارض بشدة” وصف حلف شمال الأطلسي لها مرارا بأنها تهديد، مشيرة إلى تصريحات للأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج خلال زيارة قام بها مؤخرا إلى النرويج.

وقالت السفارة في بيان “تحث الصين حلف الأطلسي على وقف إثارة الصراعات الإقليمية وبث الانقسامات والاضطرابات”.

وأضاف البيان أن ستولتنبرج اتهم الصين بتهديد دول مجاورة وقمع البلدان التي لا ترضخ لها.

حلف شمال الأطلسي

وقال “حلف الأطلسي يقول إنه منظمة إقليمية ودفاعية، لكن أعضاء معينين في الحلف يتجاوزون باستمرار مناطق الدفاع التقليدية، ويجرون بشكل متكرر اتصالات عسكرية وثيقة مع دول في آسيا والمحيط الهادي، مما يؤدي إلى تصعيد التوترات”.

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وأضاف البيان “من الواضح للمجتمع الدولي من هو التهديد الحقيقي للسلام الإقليمي والعالمي”.

وزارة الدفاع الأمريكية

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في وقت سابق من اليوم السبت أن الحوار بين الولايات المتحدة والصين "ضروري" وسيتيح تجنب الحسابات الخاطئة التي قد تؤدي إلى نزاع، وذلك بعد رفض بكين دعوة إلى عقد اجتماع رسمي بينه وبين نظيره الصيني.

وقال أوستن في "حوار شانجريلا" في سنغافورة "الولايات المتحدة تعتقد أن خطوط اتصال مفتوحة مع جمهورية الصين الشعبية أمر ضروري، ولا سيما بين مسؤولي الجيش والدفاع".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت الإثنين الماضي أن بكين رفضت تلبية دعوة وجّهتها لعقد لقاء في سنغافورة بين وزيري دفاع البلدين لويد أوستن ولي شانغ فو.

وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الجنرال بات رايدر أن: "جمهورية الصين الشعبية أبلغت الولايات المتحدة برفضها دعوة وجهناها في مطلع مايو لعقد لقاء هذا الأسبوع في سنغافورة بين الوزير أوستن ووزير الدفاع الوطني الصيني لي شانغ فو".

واعتبر رايدر أن: "عدم وجود رغبة لدى جمهورية الصين الشعبية بالانخراط في محادثات عسكرية هادفة أمر مقلق لكنه لن يضعف التزام وزارة الدفاع بالسعي لفتح خطوط التواصل مع جيش التحرير الشعبي".

ووصف مسؤول رفيع في وزارة الدفاع رفض تلبية الدعوة بأنه "الأحدث في سلسلة من الأعذار"، وقال إن الصين، اعتبارًا من العام 2021 "إما رفضت أو لم تردّ على أكثر من 12 طلبا لوزارة الدفاع من أجل تواصل بين القيادتين، وعلى طلبات عدة من أجل حوارات دائمة، وعلى نحو عشرة طلبات تواصل على مستوى فرق العمل".

وفرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على لي شانغ فو في العام 2018 بسبب شرائه أسلحة روسية، لكن البنتاجون يؤكد أن هذا الأمر لا يحول دون تعاطي أوستن رسميًّا معه.

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