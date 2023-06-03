السبت 03 يونيو 2023
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محافظات

مياه الأقصر: الحبيل أول محطة معالجة صرف صحي تحصل على شهادة TSM

محطة معالجة الحبيل،
محطة معالجة الحبيل، فيتو

أعلن اللواء مهندس محمد يحيي كمال سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر حصول محطة معالجة الحبيل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM كأول محطة معالجة صرف صحي  تحصل على الشهادة، وأول محطة معالجة تعمل بنظام المرشحات الزلطية على مستوى الجمهورية تحصل على شهادةالادارة الفنية المستدامة TSM.

وتمت اختبارات التفتيش بحضور وإشراف كل من المهندس محمد فوزى محمود مدير عام الصرف الصحى، الاستاذ محمد عبدالستار العمارى مدير محطة المعالجة، الأستاذ محمد حسنين نائب مدير المحطة، المهندس عبدالله جاد مدير عام السلامة والصحة المهنية.

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حيث أجريت الإختبارات من مسئولي لجنة التفتيش، مهندس عمرو عادل 
و دكتور محمد عبد المنعم وتهدف لتوافر المتطلبات الخاصة بالادارة الفنية المستدامة والتى تشمل معايير  الصيانة وشروط السلامة والصحة المهنية ومتابعة أنظمة العمل والورديات ومتابعة أخذ العينات والتحاليل المعملية لمياه الصرف الصحي وخطة العمل للموارد البشرية والتى تتمثل فى مدى تقييم اداء العاملين والإستفادة من تطبيق برنامج الادارة الفنية المستدامة TSM.

وتعد محطة معالجة الحبيل أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى بمحافظة الأقصر حيث تقدر طاقة المحطة بحوالى ٦٥ ألف م٣ /يوم والتى أجريت عليها توسعات لخدمة حوالى ٣٣٧ ألف مواطنا من سكان مدينة الأقصر وتوابعها.


جدير بالذكر أن  الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تأسست بالقرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2004 بإنشاء 20 شركة   قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شركاتها التابعة وتكون لها الشخصية الإعتبارية وتخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.

وتم إنشاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر بقرار السيد المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية برقم 392 لسنة 2007 بالتحول المباشر من الوحدات المحلية لنظام الشركات. 

 

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