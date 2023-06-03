محمد رمضان: كان أقصى طموحي إني أبقى ممثل عادي (فيديو)

كشف الفنان محمد رمضان أن أقصى طموحه قديمًا بأنه يكون ممثلًا فقط، ويقدم مشهدين بشكل جيد، ولكن الحروب والعقبات التي واجهته جعلت طموحه البسيط يتحول ويتشرس.

في هذا السياق، أوضح محمد رمضان في لقاء مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامجه ضيفي على قناة الشرق: كان أقصى طموحي إني أكون ممثل والمخرج يقول لي برافو عليك وزملائي يقولوا لي أدائك كويس، فحصل لي حالة تشرس، وتحول الطموح البسيط بسبب بعض العوامل اللي قابلتها في مهنتي من إحباطات وعقبات وحروب على الممثل الصغير اللي عاوز يعمل مشهدين حلوين ويمشي.

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فيما تحدث محمد رمضان عن سبب المكانة التي وصل لها في السينما والتليفزيون قائلًا: في جملة لمحمد بن راشد، بحبها جدًا وهي أن الناس ما تعرفش تاني واحد طلع على القمر، لكن الناس تعرف أول واحد، وعاجبني فكرة أن ليه ما نخدش السبق، لكن في ناس بتخاف من الريسك فأنا يمكن مش بخاف ووصلت لمكان كبير في الدراما وفي السينما وخدت قرار أني أغني ده كان راهن صعب، ولو كانت أغانيا سقطت كنت هفشل كممثل، فكأني حاطط الممثل على تربيزة قمار لو كنت خسرت كنت هخسر الاتنين.



وتحدث محمد رمضان عن أكثر شيء عجبه في شخصية جعفر العمدة التي قدمها في الموسم الرمضاني المنصرم قائلًا: أكتر حاجة عجبتني في شخصية جعفر العمدة أنه راجل شعبي ولكنه تعامل مع المرأة بتحضر عظيم، يعني مثلًا لما ثريا خدت الفلوس من وراه وراحت لراجل علشان يدور على ابنها، الناس توقعت أنه هيضربها ولكنه تفهم مشاعرها وعمل رد فعل معاكس تمامًا.

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