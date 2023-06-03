محمد رمضان يحقق رقما قياسيا جديدا بأحدث أغانيه (فيديو)
احتفى الفنان محمد رمضان بحصد أغنيته الجديدة Comebaby come من فيلم هارلي الذي يعرض حاليًّا في السينمات أكثر من 15 مليون مشاهدة حتى الآن، متصدرة تريندات اليويتوب حول العالم.
أغنية محمد رمضان Comebaby come
وجاءت الكلمات كالتالي:
شيلت اللعبة معايا الشفرة
أنا ما عاشرش الناس الصفراء
الأعلى أجرًا في القارة
باسبوري ما فاضلش فيه صفحة
أنا عايز البيضا
Come Baby Come
لا عايزة السمرا
Come Baby Come
أكل الوزة
Come Baby Come
ولا أكل البطة
Come Baby Come
ساعة بتتقل
Come Baby Come
وساعة كده شبطة
Come Baby Come
وأنا بحاول بس مش فاكر اسمها اصلا
Come Baby Come
تشيكي تشيكي
صحي النوم ويكي ويكي
من بدري عليكي قاطع
ما بحبكيش لما تكذبي
تشيكي تشيكي
صحي النوم ويكي ويكي
عايزيك معاهم تبقي برو
بس معايا تبقى ليدي
يو يو يو يو يو يو يو
الحفلة بتولع باربيكيو
يو يو يو يو يو يو يو
نمبر وان مش نمبر تو
يو يو يو يو يو يو يو
ما تشغلهاش علشان هتوه
يو يو يو يو يو يو يو
اتصور جنبي الناس عرفوه
عبي كاريزما جوة الچركن
كلها جاية تقول أمبو
يو يو يو يو يو يو
أنا عايز البيضا
Come Baby Come
لا عايزة السمراء
Come Baby Come
أكل الوزة
Come Baby Come
ولا أكل البطة
Come Baby Come
ساعة بتتقل
Come Baby Come
وساعة كدة شبطهة
Come Baby Come
وأنا بحاول بس مش فاكر اسمها اصلا
Come Baby Come
على جانب آخر.. انضم الفنان الكبير خالد الصاوي إلى قائمة أبطال فيلم "ع الزيرو" المنتظر طرحه بموسم أفلام عيد الأضحى 2023 ويشارك الصاوي جانبًا إلى جانب كل من الفنان محمد رمضان والفنانة نيللي كريم.
أبطال فيلم ع الزيرو
وبذلك تكون اكتملت قائمة أبطال فيلم “ع الزيرو” وهم؛ بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، شريف سلامة، شريف دسوقي، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.
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