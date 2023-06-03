السبت 03 يونيو 2023
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محافظات

طلاب الشعبة العلمية بالثانوية الأزهرية بالإسماعيلية يؤدون امتحان مادتي الفقه والحديث

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية، فيتو

تنطلق اليوم السبت، الموافق 3 من شهر يونيه الجارى لعام 2023 امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في محافظة الإسماعيلية

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انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية  

 

 حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية، اليوم امتحان مادتي الفقه والحديث وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.   

 

وكانت قد أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، حالة الطوارئ فى شتى القطاعات والإدارات التعليمية والمعنية استعدادا لإنطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والتي تنطلق اليوم السبت.  

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الانتهاء من الاستعدادات للامتحانات 

ومن جانبه أكد فضيلة الدكتور أحمد بيومى مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية، على  إنهاء كافة استعدادات عقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول، وتوفير الرعاية الصحية والخدمة الطبية لجميع الطلاب.  

 

بالإضافة إلى تأمين مقرات كل لجنة عبر الإدارات كافة، والإجراءات الإدارية اللازمة.  

 

تكثيف المرور على اللجان 

وأوضح " بيومى "  أنه قد تم تكليف فرق متابعة للمرور على اللجان، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة للطلاب والملاحظين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التى قد تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها فى أسرع وقت ممكن. 

 

وأشار مدير منطقة الإسماعيلية الأزهرية  أنه قد وجه باحتواء الطلاب والوقوف على مسافة واحدة بين الجميع، مع توفير أفضل بيئة مناسبة للطلاب للإجابة بهدوء وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة.  

 

تشكيل غرفة عمليات 

لافتا إلى وجود غرفة عمليات رئيسية بالمنطقة تعمل على مدار اليوم لمتابعة سير العمل باللجان لحظة بلحظة، والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات، والوقوف على أى عوائق لحلها على الفور.  

 

ومن جانبه أوضح الدكتور وجيه أحمد عبدالكريم، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، أن إدارة الامتحانات انتهت من جميع أعمالها حيث تم التأكد من تواجد الملاحظين بكافة اللجان.  

 

موعد انتهاء الامتحانات 

وأشار الدكتور وجيه عبدالكريم إلى أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية تبدأ منذ يوم السبت بالقسم العلمى، وتنتهي يوم الأربعاء 12 يوليو 2023، وبالنسبة للقسم الأدبي، فتبدأ الأحد الموافق 4 يونيو 2023، وتنتهي الأحد الموافق 9 يوليو، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023..
 

 

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