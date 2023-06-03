تشديد إجراءات مراجعة بيانات الطلاب قبل انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية (صور)

تنطلق بعد قليل امتحان مادة الفقه لطلاب القسم العلمي لطلاب الثانوية الأزهرية في كافة معاهد الجمهورية، وذلك في أول أيام امتحانات العام الدراسي 2022- 2023.

ورصدت عدسة “فيتو” من أمام معهد فتيات المنقطة السادسة النموذجي الإعدادي الثانوي في مدينة نصر، تشديد الإجراءات الخاصة بالمراقبة والمتابعة من قبل القائمين على الطلاب من خلال مراجعة البيانات الخاصة بالطلاب قبل دخول اللجان وذلك طبقًا لتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية.

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تشديد إجراءات مراجعة بيانات الطلاب قبل انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية،فيتو

تشديد إجراءات مراجعة بيانات الطلاب قبل انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية،فيتو

تشديد إجراءات مراجعة بيانات الطلاب قبل انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية،فيتو

تشديد إجراءات مراجعة بيانات الطلاب قبل انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية،فيتو

تشديد إجراءات مراجعة بيانات الطلاب قبل انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية،فيتو

تشديد إجراءات مراجعة بيانات الطلاب قبل انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية،فيتو

تشديد إجراءات مراجعة بيانات الطلاب قبل انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية،فيتو

تشديد إجراءات مراجعة بيانات الطلاب قبل انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية،فيتو

تشديد إجراءات مراجعة بيانات الطلاب قبل انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية،فيتو

امتحانات الثانوية الأزهرية 2023

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قد وجه بتوفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل يليق بالأزهر ويتيح لطلابه أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر، وهذا ما أكده وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني خلال لقائه برؤساء لجان الثانوية الأزهرية ومساعديهم وحثهم على الاهتمام بطلاب الشهادة الثانوية، وأنهم مسؤولية وأمانة في أعناقهم، مبينا أن الشهادة الثانوية الأزهرية هي أكبر دليل على تكامل وتعاون مؤسسات الدولة مع بعضها فهي ليست نتاج مؤسسة واحدة، كما أنها تعد مسألة أمن قومي، لأنها تختص بأبناء وبناة المستقبل.

ويؤدي الامتحانات ما يقرب من 140 ألف طالب وطالبة تم توزيعهم على ما يقرب من 600 لجنة على مستوى الجمهورية، كما تم تحديد 16 مركزا لتصحيح أوراق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية على أن تبدأ أعمال تصحيح الامتحانات عقب نهاية جميع الامتحانات، وسيتم رصد نتائج الامتحانات بشكل إلكتروني هذا العام لمنع أي تدخل في دورة رصد النتائج.

جدول امتحانات القسم العلمي للشهاده الثانويه الأزهرية



السبت 3 يونيو 2023: امتحان مادتي الفقه والحديث ومدة كل امتحان ساعتين.

الاثنين 5 يونيو 2023: امتحان مادة القرآن الكريم ومدة الامتحان ساعتين.

الأربعاء 7 يونيو 2023: امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية ومدة الامتحان ساعتين.

السبت 10 يونيو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية ومدة الامتحان 3 ساعات.

الاثنين 12 يونيو 2023: امتحان مادة الاستاتيكا ومدة الامتحان ساعتين.

الأربعاء 14 يونيو 2023: امتحان الأدب والنصوص ومدة الامتحان ساعتين.

السبت 17 يونيو 2023: امتحان مادة الأحياء ومدة الامتحان 3 ساعات.

الاثنين 19 يونيو 2023: امتحان مادة التفاضل والتكامل ومدة الامتحان ساعتين.

الأربعاء 21 يونيو 2023: امتحان مادة النحو ومدة الامتحان ساعتين.

السبت 24 يونيو 2023: امتحان مادة الكيمياء ومدة الامتحان 3 ساعات.

الإثنين 26 يونيو 2023: امتحان مادة الديناميكا ومدة الامتحان ساعتين.

الاثنين 3 يوليو 2023: امتحان مادة الفيزياء ومدة الامتحان 3 ساعات.

الأربعاء 5 يوليو 2023: البلاغة ومدة الامتحان ساعتين.

السبت 8 يوليو 2023: امتحان مادة التوحيد ومدة الامتحان ساعتين.

الأثنين 10 يوليو 2023: امتحان مادة الصرف ومدة الامتحان ساعتين.

الأربعاء 12 يوليو 2023: التفسير ومدة الامتحان ساعتين.

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