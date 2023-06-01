الخميس 01 يونيو 2023
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سيارات

فيراري تختار كوريا الجنوبية لافتتاح معرضها يونيفرسو فيراري لأول مرة في آسيا

سيارة فيراري، فيتو
سيارة فيراري، فيتو

افتتحت شركة صناعة السيارات الإيطالية فيراري اليوم الخميس، معرض يونيفرسو فيراري لأول مرة في آسيا في كوريا الجنوبية حيث ترى إمكانات نمو إضافية في رابع اقتصاد في آسيا.

وقالت الشركة في بيان إن فيراري ستعرض 22 طرازًا، بما في ذلك 19 سيارة وثلاثة نماذج أولية، في المعرض الذي سيعقد من الخميس إلى الأحد في دونج ديمون ديزاين بلازا في سيئول.

معرض "يونيفرسو فيراري" في كوريا

ويعد معرض "يونيفرسو فيراري" في كوريا هو الحدث الثالث من نوعه على مستوى العالم، بعد معرضين سابقين في إيطاليا وأستراليا.

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سيارة فيراري، فيتو

كما ظهرت السيارة الرياضية الجديدة المكشوفة، فيراري روما سبايدر، لأول مرة في سيئول اليوم الخميس.

 

وقررت الشركة افتتاح المعرض في كوريا حيث أن البلاد لديها العديد من المعجبين بسياراتها، وشركات تقنية جديرة مثل سامسونج، وقاعدة عملاء جيدة، مما يعني كثرة الطلبات على موديلاتها، حسبما صرح الرئيس التنفيذي لشركة فيراري بينيديتو فيجنا لوكالة يونهاب للأنباء على هامش حفل الإطلاق.

 

وقال الرئيس التنفيذي إن الشركة سجلت نموًا في مبيعاتها بأرقام عشرية من في السنوات الأخيرة، دون الخوض في التفاصيل، لم تقدم الشركة أرقاما لمبيعاتها في كوريا.

 

وقال إنريكو جاليرا، رئيس التسويق والشؤون التجارية في فيراري: "تعد كوريا سوقًا مهمًا للغاية لفيراري، وعقد هذا المعرض الخاص في سيئول هو طريقتنا لتوجيه الشكر لجميع مالكي منتجاتنا ومحبيها على شغفهم ودعمهم".

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موديلات سيارات فيراري 

وتشمل الموديلات المعروضة في المعرض أف 40 وأف 50 وبوروسانجيو وأس أف90 ستاردالي وفيراري سبيدفورم و488 جي تي موديفيكاتا وفيراري بروتوتايب أم 1.

 

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فيراري معرض يونيفرسو فيراري كوريا الجنوبية صناعة السيارات السيارات الإيطالية

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