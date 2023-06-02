وزارة العمل في أسبوع، توفير 3687 فرصة عمل «الأبرز»

أصدرت وزارة العمل تقريرًا بشأن حصاد الـ7 أيام الماضية، والتي شهدت مجموعة من الأنشطة، والقرارات، والأحداث ومن بينها الانتقال الكامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وصدور قرار بشأن تغيير اسم "الوزارة" من "القوى العاملة" إلى "العمل".

وتستمر مكاتب التمثيل العمالي في الخارج في دورها برعاية وحماية عمالنا، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، فعادت مستحقات عمال مصريين من الأردن والسعودية، كما تواصل مديريات العمل بالمحافظات دورها في تعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل في المنشآت الصناعية لزيادة الإنتاج، والاستقرار في مواقع العمل..إلى التفاصيل.

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وزارة العمل،فيتو



ومع نهاية الأسبوع أعلنت "الوزارة" أن موظفيها بالإدارات المركزية والإدارات العامة والتابعة لديوان الوزارة انتقلوا بشكل كامل إلى المبنى الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في أول أيام العمل بالطاقة الكاملة ضمن خطة انتقال الوزارات للحي الحكومي والتي تبلغ 19 وزارة بدأت بالفعل تباشر مهام أعمالها من مقراتها الجديدة بالعاصمة.

تغيير مسمى الوزارة إلى وزارة العمل

وفي قرار تاريخي أعلنت "الوزارة" عن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء الماضي برئاسة مصطفى مدبولي، بتغيير اسم "الوزارة" من "القوى العاملة" إلى "العمل"..

وقال الوزير حسن شحاتة وزير العمل إن قرار مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023، جاء في مادته الأولى باستبدال اسم "الوزارة" من "وزارة القوى العاملة "إلى "وزارة العمل"، أينما ورد في اللوائح، والقرارات، وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع اسمها الجديد"، كما أن المادة الثانية نصت على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات الرسمية تنفيذه.

واستكملت "الوزارة" دورها في دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..

إجمالي تعويضات العمالة غير المنتظمة

وسَلم وزير العمل حسن شحاتة هذا الأسبوع، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ 5 أسر لعمال متوفين، من العمالة غير المنتظمة، من محافظتي القاهرة وقنا بإجمالى مبلغ مليون جنيه يستفيد منها 23 فردا من أفراد تلك الأسر، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي، أو الكلي، أو الوفاة، والتى أصدرتها "الوزارة "بالتعاون مع "الشركة" لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعيًا وصحيًا وبلغ إجمالي التعويضات 10 ملايين و470 ألفًا و670 جنيها استفاد منها 109 من العمالة غير المنتظمة خلال العام المنقضى 2022 فقط..

وزارة العمل،فيتو



واستمرارًا لخدمات "الوزارة" أعلنت هذا الأسبوع عن استمرار صندوق تمويل التدريب التأهيل التابع لها، في دوره الاستراتيجي، كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، بتمويل مراكز وبرامج التدريب،وكافة الأنشطة التدريبية الأخرى..وقالت الوزارة إنه ومنذ تأسيس" الصندوق" عام 2003 وحتي الآن، انفق 159 مليونا و395 ألف جنيه على منظومة "التدريب والتأهيل".

وأكدت الوزارة أيضا على استعدادها الكامل للمشاركة مع الشركاء الاجتماعيين لدعم كل نشاط يهدف إلى توفير الإمكانيات اللازمة لدعم أنشطة تدريب وتأهيل الشباب،كما ذكرت دور الصندوق في الفترة المقبلة في المساهمة في تدريب ذوي الهمم لدمجهم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مواجهة وزارة العمل للحد من البطالة

وفي إطار خطتها لمواجهة البطالة أعلنت "الوزارة" هذا الأسبوع في بيان لها عن تلقيها طلبات من 49 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لشغل 3687 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا،فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهر يونيه 2023.

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ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع المديريات بمتابعة هذه "الوظائف" لحين استلامها من راغبي العمل،وتحرير العقود مع صاحب العمل،وأن تتضمن بنودا تحمي حقوق طرفي العمل "العامل وصاحب العمل "..

وبحسب البيان،في النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لٱستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018،وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل.

وكان وزير العمل حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشرهذه فرص.

وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.



واستعدادًا لمؤتمر دولي كبير تشارك فيه 187 دولة حول العالم، وجه وزير العمل حسن شحاتة، الشُكر والتقدير إلى منظمة العمل الدولية -إحدى المنظمات المتخصصة بالأمم المتحدة -، ومكتبها بالقاهرة، لحُسن تعاونها مع الدولة المصرية في كافة البرامج والمشاريع، والتي من شأنها تعزيز علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وتوفير بيئة عمل لائقة.

وزارة العمل،فيتو

وقال" الوزير " إن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظة الخاصة بالمنظمة، والمعروضة على مؤتمر العمل الدولي هذا العام 2023، يؤكد التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية، وإتباع سياسات من شأنها توفير الحماية والرعاية الاجتماعية والحياة الكريمة لجميع الفئات بما فيها العمالة غير المنتظمة، وذوي الهمم، وكذلك موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية الدولية الخاصة بالنقل البحري،وذلك بتوجيهات وقرارات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جهود مكاتب التمثيل العمالي

وأعلنت "الوزارة" هذا الأسبوع أيضًا أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن- استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 127 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 73 عاملًا مصريًا لدى "المؤسسة" غادروا عمان نهائيا.وجاء في البيان الصحفي أن حسن شحاتة وزير العمل تلقى تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا "الاستحقاق".

وزارة العمل،فيتو

وناشد جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة العمل، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.

وأضاف الملحق العمالي أنه طبقًا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرًا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وزارة العمل،فيتو



كما تلقت "الوزارة" تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بشأن نجاح المكتب فى الحصول على مستحقات 10 عمال مصريين بالمملكة، بلغت 408 ’آلاف و361 ريالا سعوديا، بما يعادل 3 ملايين و364 ألفًا و80 جنيها مصريي تقريبًا، وذلك بالتنسيق مع القنصلية المصرية بالرياض وتم إرسال جميع المستحقات على حساب العاملين المصريين المتوفين التابع للسفارة بالرياض، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام ورعاية العمالة المصرية في المملكة والعمل على تحصيل مستحقاتها لدى جهات عملهم وفقًا للقوانين وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية..وجاء في التقرير الذي تلقاه وزير العمل حسن شحاتة، من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض.

وعودة مرة أخرى للشأن الداخلي حيث كَرّم وزير العمل حسن شحاتة، بديوان عام الوزارة 37 من المُتميزين بفريق عمل الإشراف والمتابعة والمراجعة لموازنة البرامج والأداء بالوزارة ومديرياتها والمركز القومى للسلامة والصحة المهنية على جهودهم فى إعداد وتنفيذ موازنة العام المالى 2021 – 2022، وذلك تقديرًا لجهودهم فى تجهيزها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة واستيفائها لكافة البيانات والبرامج طبقًا للمواعيد المحددة على النموذج المعد من وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، والتى نالت استحسان وإشادة الجهات المالية والرقابية بتنفيذ بنودها وحسن إدارة مواردها.

وقدم وزير العمل الشكر والتقدير لفريق عمل الوزارة والمديريات والمركز القومى للسلامة والصحة المهنية، على جهودهم وحثهم على تقديم مزيد من الجهود والعمل المخلص للمضي قدمًا نحو تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية.

وأكد حرص وزارة العمل على إدمـاج منظور النوع الاجتماعي عند إعـداد وتنفيذ موازنة البرامـج والأداء،2021-2022، والتأكـد من تخصيـص الموارد المالية المتاحـة بطريقة عادلة وهادفة من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر احتياجًا،على النحو الذي يضمن استفادة جميع المواطنين من الخدمات المقدمة من خلال 6 برامج أساسية لعمل الوزارة فى برامج التدريب المهنى،ومعلومات سوق العمل والتشغيل، وبرنامج رعاية القوى العاملة، وبرنامج السلامة والصحة المهنية،وبرنامج العلاقات الخارجية، وبرنامج رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.