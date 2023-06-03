السبت 03 يونيو 2023
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ثقافة وفنون

شاهد مفاجأة أصالة للجمهور في حفلها بالسعودية

حفل أصالة، فيتو
حفل أصالة، فيتو

فاجأت النجمة اصالة نصري جمهورها خلال حفلها الغنائي الذي أقيم مساء أمس الجمعة والذي شهد إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا.

 

مفاجأة أصالة للجمهور 

وقدمت الفنانة اصالة نصري ديو غنائيًّا مع الفنان ماجد المدني، وسط تصفيق حار من الجمهور.

وأحيت الفنانة السورية أصالة نصري واحدة من أضخم حفلاتها في المملكة العربية السعودية أمس الجمعة، وسط إقبال جماهيري كبير.

 

حفل أصالة في السعودية 

وقدمت النجمة اصالة باقة من أغانيها الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

 

أصالة تشيد بحفل زفاف ولي العهد الأردني 

وكانت المطربة السورية أصالة نصري أشادت في وقت سابق بفعاليات حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، مشيرة إلى أن "تفاصيل" الحفل "صورة مثالية لفرح ملكي عربي بامتياز".

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وأعادت أصالة نشر فيديو عبر حسابها في تويتر يوثق مأدبة العشاء التي أقامها العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني في مضارب بني هاشم بالعاصمة عمَّان، بعد حفل "حمام العريس" الذي استضافه ابن عم العريس، الأمير عمر بن فيصل في منزل والده.

 

أشادت النجمة السورية بتمسك العائلة الملكية الأردنية بالعادات العربية الأصيلة وتركهم العادات الدخيلة من العولمة الجديدة.

 

وكتبت: “الأصل دائمًا يفوز.. ما في فخر بعد هالفخر بالتفاصيل العربية الأصيلة اللي كلها رقي وبساطة وسعادة وقدموا للعالم صورة هي الصورة المثالية لفرح ملكي بكلِّ معنى الكلمة. عاشت الأردن”.

 

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