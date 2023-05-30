الثلاثاء 30 مايو 2023
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ثقافة وفنون

منتج رمسيس باريس: الفيلم يتعرض لحملة مغرضة

بوستر فيلم رمسيس
بوستر فيلم رمسيس باريس، ڤيتو

ردت شركة "AKA" للإنتاج الفني والتوزيع السينمائي، والمنتجة لفيلم "رمسيس باريس" على ما نشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن إيقاف عرض فيلم “رمسيس باريس" بحكم قضائي، مؤكدة أن الفيلم مستمر عرضه في دور العرض بشكل طبيعى وأن ما يحدث ضد الفيلم حملة مغرضة ضد الشركة من أشخاص لهم مصلحة وراء هذه الحملة والتي ليس وراءها سوي التشويه والابتزاز من أعداء النجاح من أصحاب المصالح والمنتفعين.

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وأصدرت الشركة بيانًا جاء فيه:"تنوه شركة AKA إلي أنها حين نما إلى علمها، صدور حكم قضائي من القضاء المستعجل بمنع عرض بعض المشاهد الخاصة بأحد الممثلين بالفيلم وذلك لوجود خلافات بينه وبين المنتج المنفذ بفرنسا وتم ذلك في غيبة من الشركة ودون إعلاما بتلك الجلسة، وعليه فقد قامت الشركة بالطعن بالاستئناف علي ذلك الحكم الباطل".

 

وأضاف البيان:"تنوه الشركة أن فيلم رمسيس باريس قد مر بجميع القنوات الشرعية للحصول علي كل الموافقات اللازمة للعرض داخل وخارج جمهورية مصر العربية وموقف الشركة سليم، وأن الحكم الصادر هو حكم غير نهائي".

 

وتابع البيان:" كما تنوه الشركة أنها قامت برفع استئناف علي الحكم الصادر في الدعوي رقم 18 لسنة 2023 بمحكمة القاهرة االقتصادية بتاريخ 8/5/2023، وتحدد لها جلسة 21/5/2023، وتم التأجيل لجلسة 16/9/2023 وأن الموضوع مطروح أمام القضاء، وأن كل ما ينشر علي وسائل السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية ماهو إلا محاولات لتشويه وإثارة المشاكل للشركة والابتزاز، وأن الشركة لن تتهاون في الحصول علي كافة حقوقها من كل من يحاول تشويه صورتها غي موضوع لا يزال مطروح أمام القضاء المصري والفرنسي.

 

وتؤكد الشركة أنها بصدد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يقود هذه الحملة المغرضة ضدها من أشخاص لهم مصلحة وراء هذه الحملة والتي ليس وراءها سوي التشويه والابتزاز من أعداء النجاح من أصحاب المصالح والمنتفعين.

 

فيلم "رمسيس باريس" انطلق في دور العرض خلال موسم عيد الأضحى السينمائى ومستمر في عرضه حتى الآن، وهو بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون و(مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد)، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وتوزيع سينرجى فيلمز.

 

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