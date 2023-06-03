أجواء خاصة بحفل ختام مهرجان الطبول الدولي للفنون التراثية (فيديو وصور)

وسط أجواء واحتفالات خاصة أُسدل الستار لفعاليات الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية تحت رعاية نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبرئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح، تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام".

واشتملت فعاليات الحفل الختامي، ورش فنية دولية بمشاركة جميع الفرق من دول: “اليونان، المكسيك، الهند، بنجلاديش، سريلانكا، إندونيسيا، الجزائر، جنوب السودان، فلسطين، اليمن، ومصر”.

وشهدت الدورة العاشرة من مهرجان الطبول إقامة العروض والحفلات للفرق المختلفة في 5 أماكن وهي؛ مسرح سور القاهرة الشمالي بجوار باب النصر، ساحة الهناجر بالأوبرا، الحديقة الثقافية بالحوض المرصود، مركز الطفل للحضارة والإبداع وبيت السناري بالسيدة زينب.

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وكرم المهرجان في دورته العاشرة عدد من الشخصيات وهم علياء شكري من مصر بولادبولبول من أذربيجان وعلي فاركاتوري من مالي وشاوكونج من الصين بالإضافة إلى متحف الطبول الياباني.

وصرح الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان، بأنه يعد رحلة عبر ثقافات العالم المختلفة التي تعكس العلاقة الفريدة بين الطبول والتراث، وإتاحتها لأكبر قدر من الجماهير والتعريف بثقافات العالم وشعوبها وتراثه وإتاحة مساحة للحوار الفني والثقافي على المستوى الدولي بين الشعوب المختلفة.

الدورة العاشرة من مهرجان الطبول

وقالت مديرة المهرجان سهام إسماعيل: المهرجان موجه لكل الطبقات الاجتماعية، خاصة الطبقات الشعبية في الحارات والشوارع، التي لا تصلها الخدمات الثقافية بسهولة.. مضيفة أن المهرجان يصنع حالة تفاعل نادرة مع الجمهور، ويظهر ذلك في الورشة الفنية التي يقودها مؤسس ورئيس المهرجان انتصار عبد الفتاح، حيث تشترك جميع الفرق من مختلف الثقافات في عرض واحد لتبدو كأنها فرقة واحدة تعزف لحنًا مشتركًا".