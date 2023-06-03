السبت 03 يونيو 2023
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أخبار مصر

التضامن تصرف معاشات شهر يونيو لليوم الثالث على التوالي

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي, فيتو

معاشات شهر يونيو.. تواصل وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في ماكينات بنك ناصر اليوم الجمعة، صرف معاشات شهر يونيو مع تقديم كافة التسهيلات وتغذية ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك وذلك لإزالة العقبات أمام المستفيدين وفقا لتعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج.

 

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023

ويتمكن أصحاب معاشات  شهر يونيو من صرف معاشاتهم اليوم الجمعة، من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد والبنوك وكافة فروع بنك ناصر الاجتماعي بالإضافة إلى منافذ شركة فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

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زيادة معاشات شهر يونيو 2023

وفي السياق ذاته كانت نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18 مكرر (ج)، الصادر في 10 مايو 2023، قرارا جمهوريا للرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 187 لسنة 2023، بشأن زيادة المعاشات المقررة بنسبة 15% بدءًا من أول إبريل الماضي.

وجاء في نص القرار الجمهوري، تزداد بنسبة (١٥٪) بدءًا من ١/٤/٢٠٢٣، المعاشات المستحقة قبل هـذا التـاريخ والمقررة وفقًا لأحكام القانونين الآتيين: ١- القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية: ( أ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعـاش المـستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى ٣١/٣/٢٠٢٣.

(ب) تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة (١٥٪) أو مـا يكمـل مجمـوع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (٢٤) مـن قـانون التأمينـات الاجتماعيـة والمعاشات المشار إليه، أيهما أكبـر وبمـا لا يقـل عـن ١٧٠ جنيهًا، ولا تزيد قيمة الزيادة عن نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشـتراك  ٢٠٢٣/٣/٣١ فى الشهرى.

وتزداد بنسبة (١٥ ٪بدءًا من ١/٤/٢٠٢٣ المعاشات المستحقة قبل هـذا التـاريخ والمقررة وفقًا لأحكام القانونين الآتيين:

1- القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

٢- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ وتسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:

( أ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعـاش المـستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى ٣١/٣/٢٠٢٣.

 

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