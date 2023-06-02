السبت 03 يونيو 2023
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رياضة

أبو مسلم: "علي لطفي ومصطفى شوبير أبناء الأهلي وقادرين على اللعب تحت أي ظروف"

علي لطفي , فيتو
علي لطفي , فيتو

 دوري أبطال أفريقيا، علق أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق على استبعاد محمد الشناوي من لقاء الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال.

قال أبو مسلم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الوداد فريق مميز ويملك قواما أساسيا ثابتا، وتوقعت مواجهة الوداد وليس صن داونز منذ نصف النهائي" .


وأضاف: "الشناوي حارس كبير والأهلي سيحتاجه في مباراة الإياب، والضغوط ستكون أكبر في لقاء الإياب، ومصطفى شوبير عندما حصل على فرصته كان مميزا وعلي لطفي مميز أيضا وهؤلاء أبناء النادي الأهلي يلعبون تحت أي ظروف" .


وتطرق للحديث عن وسط ملعب الأهلي في لقاء الوداد قائلا: "مروان عطية اللاعب الأهم بالنسبة لكولر في التشكيل".

 

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فيما أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة فريقه لمواجهة الوداد المغربي الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب ستاد أفريقيا.

وخلت القائمة من تواجد محمد الشناوي حارس مرمي الفريق، وجاءت قائمة النادي الأهلي على النحو التالي:

 

قائمة الأهلي لمواجهة الوداد 

مصطفى شوبير، علي لطفي، حمزه علاء، علي معلول، حمدي فتحي، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، ياسر ابراهيم، محمد هاني، خالد عبدالفتاح، أليو ديانج، مروان عطية، عمرو السولية، بيرسي تاو، حسين الشحات، أحمد قندوسي، أحمد عبدالقادر، محمد مجدي أفشة، محمود عبدالمنعم كهربا، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

 

8 مباريات للأهلى على استاد القاهرة في نهائي دوري الأبطال

وخاض الفريق الأحمر 8 مباريات على ملعب القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث فاز  في ثلاث مباريات وتعادل في أربع وخسر في مباراة وحيدة.

 

1- الأهلى 3-0 أشانتى كوتوكو الغانى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1982  ملعب القاهرة الدولي

 

2-الأهلى 0-0 أشانتى كوتوكو الغانى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1983  ملعب القاهرة الدولي

 

3- الأهلى 0-0 الهلال السوداني ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1987 ملعب القاهرة الدولي

 

4- الأهلى 1-1 صن داونز الجنوب أفريقي ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2001  ملعب القاهرة الدولي

 

5-الأهلى 1-1 الصفاقسي التونسي ذهاب  نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2006 ملعب القاهرة الدولي

 

6- الأهلى 1-3 النجم الساحلي التونسي إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2007   ملعب القاهرة الدولي

 

7- الأهلى 2-0 القطن الكاميروني ذهاب  نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2008  ملعب القاهرة الدولي

 

8- الأهلى 2-1 الزمالك نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020  ملعب القاهرة الدولي

 

11 مباراة جمعت الأهلى والوداد المغربي

والتقى الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي في 11 مباراة، حيث فاز الفريق الأحمر في مباريات وتعادل في أربع وخسر في ثلاث مباريات.

1-الأهلي 3-3 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

2- الأهلي 1-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

3- الأهلي 0-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

4- الأهلي 1-0 الوداد البيضاوي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

5- الأهلي 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

6- الأهلي 0-2  الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

7- الأهلي 1-1 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

8- الأهلي 0-1 إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

9- الأهلي 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

10- الأهلي 3-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

11- الأهلي 0-2 الوداد البيضاوي المغربي نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض الأهلي 12 مباراة  في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 8 أهداف.

1- الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ 32

3- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات

9- الأهلي 2-0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي
10- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي

11- الأهلي 3-0 الترجى التونسي ذهاب الدور نصف النهائي

12- الأهلي 1-0 الترجى التونسي إياب الدور نصف النهائي

مشوار الوداد المغربي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض فريق الوداد المغربي 12 في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 5 أهداف.

مباريات الوداد المغربي بدوري الأبطال الموسم الحالي

1- الوداد المغربي 1-2 ريفرز يونايتد النيجيري  ذهاب دور الـ 32
2-الوداد المغربي 6-0 ريفرز يونايتد النيجيري  إياب دور الـ 32

3- الوداد المغربي 1-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الأولى بدور المجموعات
4- الوداد المغربي 0-1 شبيبة القبائل الجزائري الجولة الثانية بدور المجموعات
5- الوداد المغربي 1-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الوداد المغربي 2-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الوداد المغربي 0-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الوداد المغربي 3-0 شبيبة القبائل الجزائري الجولة السادسة بدور المجموعات
9- الوداد المغربي 0-1 سيمبا التنزاني ذهاب الدور ربع النهائي

10- الوداد المغربي 1-0 سيمبا التنزاني إياب الدور ربع النهائي (ركلات الترجيح 4-3)

11- الوداد المغربي 0-0 صن داونز الجنوب أفريقي ذهاب الدور نصف النهائي

12- الوداد المغربي 2-2  صن داونز الجنوب أفريقي إياب الدور نصف النهائي.

 

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دوري أبطال أفريقيا دوري الابطال الأهلي والوداد الأهلي النادي الأهلي مارسيل كولر محمد الشناوي

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