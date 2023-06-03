السبت 03 يونيو 2023
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خطوات استخدام ميزة view once فى تطبيق واتساب

واتساب، فيتو
واتساب، فيتو

يبحث  العديد من مستخدمي تطبيق واتساب عن  طريقة استخدام ميزة  View Once التي تم  إضافتها لتطبيق واتساب وتسمح للمستخدمين بجعل الرسالة تختفي تلقائيًا بعد فتحها حيث تختفي الرسائل أو يتم تدميرها ذاتيًا بعد مدة يحددها المستخدم  وخلال السطور التالية نقدم طريقة استخدام خاصية View Once في واتساب. 

خطوات استخدام view once فى واتساب 

-  تعمل هذه الخاصية مع أحدث نسخة من تطبيق واتساب، لذلك يجب التأكد من إمتلاكها، وإذا لم تظهر الخاصية حتى الآن يمكنك تحديث التطبيق عبر متجر التطبيقات في الهاتف.

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-  التوجه إلى تطبيق واتساب واختيار صورة من مكتبة الصور في الهاتف أو التقاط صورة جديدة وفي  أسفل الصورة بجوار زر الإرسال رقم 1 في دائرة زرقاء صغيرة، يتم  الضغط عليه حتى يتم تفعيل خاصية View Once.

-  فى تطبيق واتساب يتم الضغط على زر الإرسال، وعندما تصل  رسالة بخاصية View Once فإن الصورة لا تظهر مباشرةً في الدردشة بل يجب  الضغط عليها حتى يتم التمكن  من رؤيتها قبل أن تختفي، ولن يتم تحميل الصورة إلى مكتبة الصور الخاصة. 

خاصية جديدة فى واتساب 

- بالإضافة إلى هذه الخاصية فهناك عدد من الخصائص تم إضافتها منها استخدام واتساب عبر 4 أجهزة معًا في وقت واحد إلى جانب هاتفك الذكي، وهذا يعني أنك تستطيع استخدام واتساب على خمسة أجهزة معًا بجانب إمكانية  تشغيل حساب واتساب عبر أكثر من جهاز معًا في وقت واحد بفضل التحديث الجديد الذي وصل إلى المنصة كما يسمح  التحديث الجديد بالبقاء متصلًا بشبكة المنصة عبر جميع الأجهزة حتى مع إغلاق  الهاتف الرئيسي الذي يتم استخدام  المنصة عبره. 

و تطبيق ومنصة واتساب  هو برنامج أمريكي مجاني، وخدمة الرسائل المركزية عبر الأنظمة الأساسية وخدمة نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) المملوكة لشركة ميتا يسمح للمستخدمين بإرسال رسائل نصية ورسائل صوتية، إجراء مكالمات صوتية ومرئية ومشاركة الصور والمستندات ومواقع المستخدمين والوسائط الأخرى يعمل تطبيق عميل واتساب على الأجهزة المحمولة ولكن يمكن الوصول إليه أيضًا من أجهزة كمبيوتر سطح المكتب، طالما أن الجهاز المحمول للمستخدم يظل متصلًا بالإنترنت أثناء استخدام تطبيق سطح المكتب تتطلب الخدمة من المستخدمين توفير رقم هاتف خلوي قياسي للتسجيل في الخدمة.

 

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