السبت 03 يونيو 2023
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اتصالات وتكنولوجيا

برامج توفرها إيتيدا لتنمية مهارات الطلاب التقنية والشخصية خلال الإجازة الصيفية، تفاصيل

إيتيدا، فيتو
إيتيدا، فيتو

تقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا بتنفيذ برنامجين للتدريب الصيفي للطلاب خلال فترة الإجازة الصيفية وذلك بالتعاون مع المعهد القومي  للاتصالات وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


برامج إيتيدا لتنمية مهارات الطلاب 

وبرنامج التدريب الصيفي للطلاب هو أحد برامج تنمية القدرات البشرية التي تقدمها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ويقدم تدريبا عمليًا على أحدث اتجاهات التكنولوجيا للطلاب الذين أكملوا السنة الدراسية الأولى أو الثانية أو الثالثة من كليات الحاسبات والمعلومات، والهندسة. ويهدف البرنامج إلى بناء القدرات التقنية والشخصية للطلاب وإعدادهم بشكلٍ جيد للعمل بسوق تكنولوجيا المعلومات بعد التخرج، وسد الفجوة بين الجامعات ومتطلبات سوق العمل.

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برنامج إيتيدا الأول بمشاركة المعهد القومي للاتصالات

ويُقدم البرنامج الأول بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، ويشمل تدريبًا تقنيًّا يتوافق مع احتياجات سوق العمل والاختبارات الدولية. ويغطي البرنامج جميع محافظات الجمهورية، ويشمل جلسات عبر الإنترنت ومحاضرات تفاعلية في مقراتٍ مختلفة.


برنامج إيتيدا الثاني 

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وأما البرنامج الثاني فيُنظم بالتعاون مع من خلال برنامج المسؤولية المجتمعية التابع لإحدى الشركات  ويغطي التدريب تخصصات هندسة الاتصالات وهندسة الحاسب الآلي وعلوم الحاسب. ويستمر كلٌ من البرنامجين 120 ساعة تدريبية، منها 90 ساعة لتنمية المهارات التقنية و30 ساعة لتنمية المهارات الشخصية.
 

تأسست هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا، بموجب قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، بالقرية الذكية كذراع لوزارة الاتصالات التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات بهدف زيادة القدرة التنافسية لقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري. وتعمل الهيئة المعروفة باسم إيتيدا على تحديد احتياجات صناعة تكنولوجيا المعلومات من أجل تلبيتها وتطويرها فضلًا عن دورها المحوري في حماية حقوق الملكية الفكرية ورعاية الإبداع والابتكار التكنولوجي. كما تُولي الهيئة اهتمامًا بتعزيز مكانة مصر الدولية على خريطة صناعة التعهيد والخدمات العابرة للحدود وتعمل الهيئة على تنمية اقتصاد المعرفة وتحقيق الاستفادة القصوى منه في قطاع تكنولوجيا المعلومات. 

 

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