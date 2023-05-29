الإثنين 29 مايو 2023
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اتصالات وتكنولوجيا

إيتيدا واتصال تدعمان مشاركة عدد من الشركات المصرية بمعرض جيتكس أفريقيا

إيتيدا، فيتو
إيتيدا، فيتو

 كشفت كل من  جمعية اتصال وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا عن دعمهما لشركات تكنولوجيا المعلومات التي تتطلع للمشاركة في فعاليات معرض جيتكس أفريقيا المقرر له خلال الفترة من 31 مايو حتى 2 يونيو المقبل بمدينة مراكش بالمملكة المغربية.

دور اتصال وإيتيدا 

ويأتي دعم اتصال  بالتعاون مع هيئة تنيمة صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا الذي تقدمه لأعضائها بهدف تحفيز الشركات المصرية الأعضاء في اتصال للمشاركة في المعرض سواء كانت شركات زائرة أو عارضة والتعرف على أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في شتى مجالات الحياة وذلك بهدف  توفير فرص استثمارية جديدة أمام الشركات المحلية وتوسيع قاعدة انتشارها خارجيا من خلال المشاركة في المؤتمرات والفعاليات العالمية والإقليمية. 

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 يعقد هذا الحدث  بعد أن أصبح  الإقبال على الاستثمار في مجالات التقنية في أفريقيا أكبر من أي وقت مضى ويتوقع المحللون أن سوق التكنولوجيا في طريقه للنمو من 115 مليار دولار إلى 712 مليار دولار بحلول عام 2050، في حين سيكون قطاع تمويل الشركات الناشئة في أفريقيا أعلى بـ 6 مرات مقارنة بأي مكان آخر، ويشارك في هذاالحدث أكثر من 900 عارض وشركة ناشئة بالإضافة إلى وفود من 95 دولة.

ويغطي معرض جيتكس القطاعات التي تشمل المدن الذكية، والأمن السيبراني، واقتصاد البيانات، والتنقل، والرعاية الصحية، وحلول الأعمال الذكية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والربط الشبكي.

منظومة التكنولوجيا فى أفريقيا 

وسيناقش عارضو جيتكس أفريقيا التوجهات الجديدة التي تشكل ملامح منظومة التكنولوجيا في القارة، من قبيل زيادة معدلات الربط بشبكة الإنترنت والتكاثر المذهل للشركات الناشئة، إضافة إلى تطور الذكاء الاصطناعي ونمو قطاع التكنولوجيا المالية.

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ايتيدا هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات صناعة تكنولوجيا المعلومات جمعية اتصال

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