في حفل كامل العدد.. روائع الطرب الأصيل في حفل فني بأوبرا الإسكندرية

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر مساء أمس الجمعة حفلًا فنيًّا لفرقة التراث للموسيقى العربية شارك فيها نجوم الفرقة بمجموعة متنوعة من روائع الطرب الأصيل.

في حفل كامل العدد حيث امتلأت قاعة مسرح دار أوبرا الإسكندرية بجمهور الثغر المتذوق للفنون

بدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى "حبي" أداء الفرقة الموسيقية، موشح "صحت وجدا "أداء الكورال، هقابله بكرة، قاعد معايا أداء الفنانة أنغام مصطفى.. يا حلو نادي لي، يا جميل يا اللي هنا أداء الفنان/ أحمد الوزيري، هو الحب لعبة، أما براوة أداء الفنانة نهي حافظ، كامل الأوصاف أداء الفنان محمد محسن، بعيد عنك أداء الفنانة حنان الخولي.. سمرا يا سمرا، سحب رمشه أداء الفنان محيي صلاح، سألوني الناس، أخد حبيبي أداء الفنانة رضوى سعيد.. على الحلوة والمرة، عندما يأتي المساء، على خده يا ناس أداء الفنان/ أحمد صبري.. طاير يا هوى، على الرملة أداء الفنان ياسر سليمان.. واختتم نجوم الفرقة حفل الليلة بأغنية "الأرض الطيبة".

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يشار إلى أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقى العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقي الموسيقى العربية مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوي الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.