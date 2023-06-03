إصابة شخص ومصرع زوجته وطفلين في حريق هائل بمنزل بسوهاج
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب مالك المنزل بحروق بإصابات متفرقة بالجسم في حريق بمنزل بقرية الساحل قبلى بمركز البلينا بسوهاج نتيجة ماس كهربائي.
وتم نقل المتوفين للمشرحة مستشفى البلينا وجارٍ نقل المصاب لمستشفى الجامعي بسوهاج.
تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة البلينا يفيد بنشوب حريق بمنزل "محمد عيد أحمد سالم - ٣٤ عامًا، أصيب مالك المنزل بإصابات متفرقة بالجسم ويقيم بساحل قبلي دائرة المركز.
كما أسفر الحريق عن مصرع زوجة صاحب المنزل كريمة السيد مطاوع، ٢٨ عامًا، وطفلها رحيم محمد عيد “٤ شهور”، وآدم محمد عبد الرحيم “٤ سنوات” وتم نقل المتوفين للمشرحة مستشفى البلينا.
وتم نقل المصاب لمستشفى الجامعي بسوهاج كما السيطرة على الحريق بمعرفة وحدة مطافي البلينا وأولاد عليو.
وجارٍ تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق في الواقعة.
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