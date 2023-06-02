ماذا قدم إبراهيما نداي مع الزمالك منذ انضمامه للقلعة البيضاء؟

الزمالك، بدأ السنغالي إبراهيما نداي في المشاركة أساسيا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خاصة بعد قدوم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لتدريب الفريق.

وفي السطور التالية نعرض لمتابعي فيتو أرقام إبراهيما نداي منذ انضمامه للزمالك الصيف الماضي.

أرقام إبراهيما نداي مع الزمالك

شارك إبراهيما نداي مع الزمالك في 22 مباراة مع الفريق، بواقع 14 مباراة في الدوري المصري و7 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، ومباراة في كأس مصر.

مجموع دقائق إبراهيما نداي مع الزمالك في جميع البطولات وصلت لـ813 دقيقة تقريبا، وساهم السنغالي بـ5 أهداف مع الزمالك بواقع تسجيل 4 أهداف وصناعة هدف، ووفقا للأرقام فإن نداي يساهم بهدف كل 203 دقائق.

منافسات الدوري المصري الممتاز

ومن ناحية أخرى يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا السبت استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك خاض مباراة ودية اليوم أمام منتخب اليمن استعدادا للمرحلة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

وتحدد موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري بالدوري المصري يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

تذاع مباراة الزمالك والاتحاد السكندري عبر قناة "أون تايم سبورت 1" الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ترتيب الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 50 نقطة، بعدما خاض 29 لقاءً، حقق الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وتلقى 7 هزائم وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكه 27، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 40 نقطة.

مباراة الزمالك ضد اليمن

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مع نظيره منتخب اليمن بنتيجة 1-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

أهداف مباراة الزمالك ضد اليمن

تقدم المنتخب اليمني على الزمالك بهدف قاسم الشرفي في الدقيقة 17، بينما سجل هدف التعادل للزمالك اللاعب البديل مصطفى شكري بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 62.

ملخص مباراة الزمالك ضد اليمن

تعادل فريق الزمالك مع منتخب اليمن بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، في إطار استعدادات الأبيض للقاء الاتحاد السكندري المقبل في الدوري.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد وأحمد محمود ومصطفى الزناري ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة وعمر جابر وعمرو السيسي وأحمد بلحاج ومصطفى شكري وسامسون أكينولا ومحمد صلاح.

جاءت بداية المباراة سريعة من جانب الزمالك الذي بدأ بضغط مكثف على منتخب اليمن، وبمرور الوقت بدأ المنتخب اليمني الاستحواذ على مجريات الأمور لكن دون خطورة على مرمى الأبيض.

وفي الدقيقة 17 نجح منتخب اليمن في تسجيل هدف التقدم عن طريق قاسم الشرفي، وكثف لاعبو فريق الزمالك محاولاتهم لتعديل النتيجة، وشهدت الدقيقة 32 فرصة للأبيض عن طريق محمد صلاح تصدى لها حارس المنتخب اليمني.

وتوالت محاولات الزمالك للتعديل في حين سعى منتخب اليمن لتسجيل هدف التعزيز وسدد مهاجم الضيوف كرة قوية علت العارضة في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليمن بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني بمحمود شبانة بدلا من مصطفى الزناري وسيف جعفر بدلا من سامسون أكينولا، وعبدالله محمد بدلا من أحمد محمود، وكثف الأبيض محاولاته لتعديل النتيجة.

وفي الدقيقة 58 دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من محيي جمعة ومحمد حسام بيسو ومحمد طارق بدلا من محمد عبد الغني وعمرو السيسي وعبد الله جمعة.



ونجح مصطفى شكري في تسجيل هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 62 بعدما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء من ركنية سددها في المرمى.

وفي الدقيقة 64 دفع الجهاز الفني للزمالك بمحمد نديم بدلا من محمد عواد، وفي الدقيقة 67 شارك كريم عبدون بدلا من عبد الله محمد، وفي الدقيقة 71 دفع الجهاز الفني للزمالك بكريم عبد الحق بدلا من مصطفى شكري.

ودفع الجهاز الفني لفريق الزمالك في الدقيقة 80 بكل من مصطفى خالد وأدهم الخواجة بدلا من محمد صلاح وأحمد بلحاج، وكثف الفريقان محاولاتهما لتسجيل هدف التقدم في الدقائق الأخيرة لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

تشكيل الزمالك أمام اليمن

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، أعلن عن التشكيل الذي خاض به الأبيض مباراة منتخب اليمن الودية، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد محمود - مصطفى الزناري - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة.

خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - أحمد بلحاج - مصطفى شكري

خط الهجوم: سامسون أكينولا - محمد صلاح.

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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مباراة الزمالك وطلائع الجيش

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا على نظيره طلائع الجيش، بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز

أحرز هدف الزمالك الأول لاعبه حسام عبد المجيد بالدقيقة 88 بعد ركلة ركنية نفذها أحمد سيد زيزو ليرتقي حسام عبد المجيد ويلعب رأسية تسكن شباك طلائع الجيش، بينما أحرز الهدف الثاني اللاعب إبراهيما نداي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



أوسوريو يشرح توظيف فتوح أمام طلائع الجيش

قال خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك إنه بدأ المباراة بأربعة مدافعين، وكان أحمد فتوح يلعب في مركز المدافع الصريح في الحالة الدفاعية.

وتابع أوسوريو في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وطلائع الجيش: “ولكن في الحالة الهجومية عندما نستحوذ على الكرة يتقدم أحمد فتوح لوسط الملعب ويساند الفريق هجوميا”.

وأضاف أوسوريو: "أحتاج في طريقة لعبي لـ 3 لاعبين يلعبون بالقدم اليسرى، فبدأت المباراة بحاتم سكر وأحمد فتوح ونداي وفي الشوط الثاني أشركت شيكابالا".

وتابع: “لن أغير طريقة اللعب أمام الفرق الكبيرة التي تنافس الزمالك، ولكني سأعمل على تحسين طريقة اللعب”.

وأتم: “أنا لا اعتمد على لاعب بعينه، إذا كان زيزو أو لاعب آخر، ولكن زيزو لاعب مهم للزمالك ولمنتخب مصر، وحتى إذا لم يكن في حالته ولكنه شارك في الأهداف التي أحرزها الزمالك في اللقاء وكان يقدم الأدوار المطلوبة منه”.

وقال خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك إنه ملتزم بعقده مع الزمالك ويتمنى الاستمرار لنهايته.

وأضاف في المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وطلائع الجيش: “أسعى لتحقيق نتائج جيدة وتكوين فريق قوي استعدادًا للبطولة العربية وللموسم المقبل”.

وأتم: “أي مدرب محترف من الطبيعي أن يتلقى عروضا ولكنه يحترم تعاقده ويتمنى الاستمرار مع الفريق والتطوير وهذه هي الاحترافية”.