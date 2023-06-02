طائرة مسيرة أمريكية تعمل بالذكاء الاصطناعي تقتل مشغلها الافتراضي، ما القصة؟

الذكاء الاصطناعي، تضاربت الأنباء حول إجراء القوات الجوية الأمريكية تجربة أسفرت عن قتل طائرة "مسيّرة" يديرها الذكاء الاصطناعي، لمشغلها الآلي.

وقال مسؤول عسكري أمريكي إن الواقعة حدثت فعلًا، فيما نفت القوات الجوية الأمريكية إجراء تجربة المحاكاة هذه للذكاء الاصطناعي.

وبحسب صحيفة «The Guardian» البريطانية، فإن مسؤولًا عن الاختبارات، قال، الشهر الماضي، إنه في اختبار افتراضي أجراه الجيش الأمريكي، استخدمت طائرة دون طيار تابعة لسلاح الجو يتحكم فيها الذكاء الاصطناعي "إستراتيجيات غير متوقعة للغاية لتحقيق هدفها".

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الذكاء الاصطناعي

وذكر رئيس اختبارات وعمليات الذكاء الاصطناعي مع القوات الجوية الأمريكية الكولونيل تاكر "سينكو" هاميلتون، أن تجربة محاكاة أُمرت فيها طائرة دون طيار تعمل بالذكاء الاصطناعي بتدمير أنظمة الدفاع الجوي للعدو، لكن في النهاية هاجمت أي شخص يتدخل في هذا الأمر.

جاء حديث هاميلتون، خلال قمة القدرات القتالية الجوية والفضائية المستقبلية في لندن في مايو.

وأضاف: "إذن ماذا فعل (الذكاء الاصطناعي)؟ قتل العامل. لقد قتل العامل لأن هذا الشخص (الآلي) كان يمنعه من تحقيق هدفه".

وتابع هاميلتون: "لقد دربنا نظام الذكاء الاصطناعي على ألا يقتل عامل التشغيل لأن هذا سيئ. وسيخسر نقاطًا إذا فعل ذلك".

وأوضح: "ما الذي بدأ بفعله النظام؟ بدأ بتدمير برج الاتصالات الذي يستخدمه المشغل للتواصل مع الطائرة دون طيار لمنعها من قتل الهدف".

وأكد عدم تضرر أي شخص حقيقي، كما حذَّر هاميلتون، وهو طيار تجريبي لاختبار المقاتلات، من الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي.

وقال إن الاختبار أظهر أنه "لا يمكننا الخوض في حديث حول الذكاء الاصطناعي والذكاء والتعلم الآلي والاستقلالية، إذا لم نكن نريد التحدث عن الأخلاق والذكاء الاصطناعي معًا".

القوات الجوية الأمريكية

ولم تستجب الجمعية الملكية للطيران التي استضافت المؤتمر والقوات الجوية الأمريكية لطلبات التعليق من صحيفة "الجارديان".

لكن المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية آن ستيفانيك نفت فيما بعد في بيان نقلته صحيفة "إنسايدر"، حدوث مثل هذه المحاكاة.

وقالت ستيفانيك: "لم تجرِ إدارة القوات الجوية أي محاكاة من هذا القبيل للطائرات دون طيار بـ الذكاء الاصطناعي ولا تزال ملتزمة بالاستخدام الأخلاقي والمسؤول لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي".

وتابعت: "يبدو أن تعليقات العقيد مأخوذة من سياقها وكان من المفترض أن تكون قصصية".

الجيش الأمريكي

وتبنى الجيش الأمريكي استخدام الذكاء الاصطناعي، مؤخرًا، للتحكم في طائرة مقاتلة من طراز F-16.

وفي مقابلة، العام الماضي، مع "Defense IQ"، قال هاميلتون: "الذكاء الاصطناعي ليس من الجيد امتلاكه، والذكاء الاصطناعي ليس بدعة، والذكاء الاصطناعي يغير مجتمعنا وجيشنا إلى الأبد".

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