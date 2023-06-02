انطلاق الليلة الختامية من مهرجان الطبول الدولي بمشاركة دول العالم (صور)

انطلقت قبل قليل فعاليات الليلة الختامية للدورة العاشرة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في القاهرة بمشاركة 30 فرقة محلية وأجنبية من مختلف دول العالم وبعض الجاليات المقيمة في مصر والتي جاءت خصيصًا للمشاركة بهذا الحفل.

ويُقام حفل الختام بمسرح سور القاهرة الشمالي بجوار باب النصر فى منطقة المعز الأثرية العديد من الفرق من مختلف ثقافات العالم.

و شهدت الدورة العاشرة من مهرجان الطبول إقامة العروض والحفلات للفرق المختلفة فى 5 أماكن وهي؛ مسرح سور القاهرة الشمالي بجوار باب النصر، ساحة الهناجر بالأوبرا، الحديقة الثقافية بالحوض المرصود، مركز الطفل للحضارة والإبداع وبيت السناري بالسيدة زينب.

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وأُقيم المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.

وأحيت ليالي المهرجان فرق من اليونان والمكسيك والهند وسريلانكا وبنغلادش وإندونيسيا وجنوب السودان والجزائر واليمن وفلسطين إلى جانب فرق البيت الفني للفنون الشعبية وفرق مستقلة تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام".



الدورة العاشرة من مهرجان الطبول

وقالت مديرة المهرجان سهام إسماعيل: المهرجان موجه لكل الطبقات الاجتماعية، خاصة الطبقات الشعبية في الحارات والشوارع، التي لا تصلها الخدمات الثقافية بسهولة.. مضيفة أن المهرجان يصنع حالة تفاعل نادرة مع الجمهور، ويظهر ذلك في الورشة الفنية التي يقودها مؤسس ورئيس المهرجان انتصار عبد الفتاح، حيث تشترك جميع الفرق من مختلف الثقافات في عرض واحد لتبدو كأنها فرقة واحدة تعزف لحنا مشتركا".

وكرم المهرجان في هذه الدورة د. علياء شكري أستاذة علم الاجتماع والفلكلور، والفنان علي فاركا توري من مالي، والفنان بولاد بولبول أغلو من أذربيجان، إضافة إلى متحف الطبول في اليابان.

