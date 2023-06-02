موعد ظهور نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الأقصر

يبحث كثير من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر عن موعد ظهور نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، عبر جميع وسائل التواصل المتاحة، بعد أن ظهرت النتيجة النهائية في عدد من المحافظات.

ومحافظة الأقصر من أواخر المحافظات التي اختتمت امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث بدأت في يوم الخميس الموافق ١٨/٥/٢٠٢٣، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية،وانتهت يوم الأربعاء الموافق ٢٤ من نفس الشهر، وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات١٧٩١٠ خلال ١١٠ لجان امتحانية.

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ومن جانبه أكد الدكتور خالد صبري وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، على استمرار عملية تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الثاني بشكل منتظم، متوقعًا انتهاء أعمال التصحيح وتقدير الدرجات للمواد الدراسية والمراجعة للأوراق وجمع درجات الترم الأول والثاني وأخيرًا ظهور النتيجة خلال النصف الأول من الشهر الجاري.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إلى أنه بمجرد اعتماد النتيجة نهائيًا، سيتم الإعلان عنها في وسائل التواصل الرسمية مثل الصفحة الرسمية لمحافظة الأقصر "فيس بوك" برابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني 2023 ، وسيتم تسليمها لكل مدرسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر.

وفي ما يخص خطوات تقديم تظلم على النتيجة، يسمح بقيام ولى أمر الطالب بتقديم تظلم في المدرسة والإدارة التعليمية من اليوم الثانى لإعلان النتيجة لفترة ١٥ يوم،بسداد الرسوم المقررة ٤٠ جنيه على كل مادة يرغب التظلم فيها.

شكاوى خدمة المواطنين

وفي إطار تطوير العملية التعليمية، خصصت وزارة التربية والتعليم قنوات اتصال للسادة أولياء الأمور والطلاب والمعلمين للتواصل مع الوزارة والمديريات التابعة لهم من أجل حل المشاكل التي تواجههم، ويتم التواصل كالآتي:

خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة:

التليفون: 27946145

الفاكس: 27963734

الخط الساخن: 19126

البريد الإلكتروني:c.service@moe.gov.eg

بوابة موقع تواصل معنا: http://tawasol.emis.gov.eg

بوابة الشكاوي الحكومية:http://www.shakwa.eg

للتواصل عن طريق الكول سنتر تم تخصيص رقم: 01207000081

للتواصل عن طريق الواتس آب: 01207000082

للتواصل عن طريق التقديم الشخصى: قاعة استقبال الجماهير ( وارد اليد ) بالديوان العام

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