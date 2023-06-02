الجمعة 02 يونيو 2023
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خارج الحدود

مصرع وإصابة أكثر من 200 شخص في حادث تصادم قطارين بالهند

قطارات الهند، فيتو
قطارات الهند، فيتو

أفادت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، بمقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة نحو 179 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين قطارين شرقي الهند.

وبحسب « قناة NDTV»، أسفر اصطدام قطار ركاب بقطار شحن قرب مدينة بالاسور في الهند عن خروج أربع عربات عن مسارها ووقوع إصابات.

ووفق ما ذكرته، كان القطار متجها من مدينة كلكتا إلى مدينة تشيناي.

ووصل رجال الإنقاذ والمسعفون إلى مكان الحادث.

 

حادث تصادم قطارين في بنجلاديش 

 

وفي وقت سابق أصيب 30 شخصا، في بنجلادش، خلال حادث تصادم بين قطار مدني وقطار شحن في مدينة كوميلا، 5 منهم في حالة حرجة.

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وأفادت صحيفة Daily Star، نقلا عن السلطات المحلية، بأن الحادث وقع نتيجة اصطدام قطار  Sonar Bangla Express السريع المتجه إلى العاصمة دكا بقطار شحن، ما أدى إلى خروج سبع عربات وقاطرة عن مسارها.

 

ووفقا للصحيفة، فإن القطار السريع كان يسير بسرعة 70 كم/ ساعة عندما اصطدم بقطار الشحن، مما تسبب بأضرار جسيمة للعربات.

 

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تحديد سبب التصادم بشكل رسمي، شركة السكك الحديدية قالت، إن الحادث وقع نتيجة عطل أصاب نظام إشارات المحطة، ما أدى إلى تحويل مسار القطار بشكل خاطئ إلى مسار آخر. 

 

الحوادث في بنجلاديش

وسبق أن لقي 19 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 20 آخرين إثر سقوط حافلة مسرعة في مجرى مائي وسط بنجلاديش، حيث بدا أن السائق فقد السيطرة عليها.

 

وكانت الحافلة في طريقها إلى العاصمة دكا قادمة من مدينة خولنا جنوب غربي البلاد.

 

وقال أبو نعيم مفضل الحق، المسؤول في شرطة الطرق السريعة المحلية بـ بنجلادش، إن الحادث وقع عندما وصلت الحافلة إلى منطقة شبشار بمديرية ماداريبور.

 

وأضاف أن 14 شخصا، بينهم سائق الحافلة، لقوا حتفهم في موقع الحادث.

 

وذكرت وكالة أنباء بنجلاديش الرسمية أن ثلاثة أشخاص قضوا في وقت لاحق.

 

وتكثر حوادث الطرق في بنجلاديش بسبب التراخي في إنفاذ قانون المرور، والقيادة المتهورة.

 

جدير بالذكر أن حوالي ثمانية آلاف شخص يلقون حتفهم سنويا بسبب حوادث الطرق في بنجلاديش.

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