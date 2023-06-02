مصرع طفل وسط ظروف غامضة في السنطة بالغربية

استقبل مستشفى السنطة العام، اليوم الجمعة، جثمان طفل يبلغ من العمر شهرين جثة هامدة، حيث قام مستشفى السنطة العام باستقبال الطفل وإخطار قوات الشرطة لوجود شبهة جنائية.

وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية من قبل المستشفى لوجود شبهة جنائية والتي انتقلت على الفور لكشف ملابسات حادث الوفاة.

بسبب السرعة الزائدة، النيابة تباشر التحقيق في مصرع طفل بالمنيا

تباشر نيابة مركز أبوقرقاص التحقيق تحت إشراف المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، حول مصرع طفل عمره 4 سنوات صدمته سيارة داخل قرية بني عبيد بمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، بسبب السرعة، وسلم قائد السيارة نفسه إلى مركز الشرطة، فيما تم التحفظ على جثة الطفل بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة ملاكي بطفل داخل قرية بني عبيد التابعة لمركز أبوقرقاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن مصرع الطفل "مالك.ر" 4 سنوات، مقيم بقرية بني عبيد، في غرب مركز أبوقرقاص.

تم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وسلم قائد السيارة ويدعى "ع.د" نفسه إلى مركز الشرطة، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التحفظ علي السيارة لحين استكمال التحريات.

وقبل قليل شهد مركز أبوقرقاص وقوع 3 حوادث طرق في أماكن متفرقة أمام محطة المياه وقريتي أبيوها وأتليدم، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

دور الطب الشرعي في كشف الجرائم

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.