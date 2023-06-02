امتحانات الثانوية الأزهرية 2023، 10 نصائح من الأزهر للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم
امتحانات الثانوية الأزهرية 2023، حرص مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على توجيه عدد من النصاح الهامة للطلاب، تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت.
امتحانات الثانوية الأزهرية 2023
ويستعد طلاب الثانوية الأزهرية لانطلاق أعمال امتحانات الدور الأول للعام الحالي، غدا السبت، وتبدأ بالقسم العلمي بمادتي الفقه والحديث، بإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
نصائح الطلاب للامتحانات قبل امتحانات الثانوية الأزهرية
حافظ على أداء الصلاة في أوقاتها، وعلـى بـر والديـك، ولا تفتـر عـن الدعـاء، واسـأل اللـه مـن فضلـه، فإن خزائـن النعـم بيـده سبحانه؛ قـال تعالى: { وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ } [غافر: 60]، وثـق أن الله سبحانه لـن يضيع سعيك واجتهادك.
حدد أوقاتًا مناسبة للمذاكرة، وأدر وقتـك، واحـرص علـى اسـتثماره؛ فالوقـت نعمـة عظيمـة وكنـز ثميـن، أوصـى سـيدنا رسـول الله صلى الله عليه وسلم باستثماره؛ فقال " نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ ".[ أخرجه البخاري]
ابدأ يومك مبكرًا، فوقت الفجر من أفضل أوقات استقبال المعلومات.
رتب أولوياتك، وخطط للمذاكرة بخطط ورقية أو إلكترونية.
اجلس للمذاكرة في مكان هادئ، وإنارة مناسبة، وكرر القراءة أكثر مرة لتثبت معلوماتك.
مشاركة أكثر من حاسة في المذاكرة تساعدك على سهولة الاستيعاب.
لا تذاكر المواد المتشعبة على التوالي، وضع ملخصات، أو علامات بالفقرات تجعل مراجعتها مرة أخرى أيسر وأسرع.
اطّلع على الأسئلة السابقة قبل الامتحان بوقت مناسب، لمراجعة المعلومات.
خذ قسطًا مـن الراحـة مـن حيـن لآخـر؛ كـي تسـتطيع التركيـز؛ ولا ترهـق ذهنـك بالمذاكرة الطويلة المتصلـة.
خصـص وقتًـا لممارسة بعـض الهوايـات النافعـة؛ لتتجدد بها الطاقة النفسية والجسدية.
امتحانات الثانوية الأزهرية
جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طلاب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.
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