البنك الزراعي: قرض الثروة الحيوانية يمنح رؤوس ماشية للراغبين

اكد البنك الزراعي استمرار تقديم كافة فروعه علي مستوي الجمهورية قرض الثروة الحيوانية للراغبين وفق عدة شروط واجراءات محددة يتم بمقتضاها تنفيذ عملية التمويل بشكل سليم.

تسليم رؤوس الماشية

واوضح البنك الزراعي انه يتم تسليم رؤوس ماشية للراغبية وليس اموال سائلة كما ان المتاح في هذه الماشية هو من النوعيات المستوردة.

قرض البنك الزراعي لتربية المواشي

ويقدم البنك الزراعي المصري برامج متنوعة لتمويل مشروعات الثروة الحيوانية قرض تربية المواشي سواء فيما يتعلق ببرامج التربية والتسمين أو إنتاج الألبان بهدف دعم صغار المربين والمنتجين والمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية بما يحقق الإكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان

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وقال البنك الزراعي المصري ان الفئات المستهدفة في عملية التمويل لقرض تربية المواشي هي

الأفراد الطبيعيين من صغار المربين وشباب الخريجين وكذلك المزارع والشركات والجمعيات

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مشيرا الي ان الغرض من التمويل شراء رؤس المواشي ( أبقار – جاموس ) محلى أو مستورد بغرض التربية أو التسمين والأعلاف والعلائق اللازمة لها

مستندات قرض تربية المواشي

وحدد البنك الزراعي المصري المستندات المطلوبة للتمويل كالتالي:

صورة بطاقة الرقم القومي للعميل وللضامن سارية.

إيصال مرافق حديث.

سند الملكية / الإيجار لمقر المشروع

صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأة او ممن له حق التوقيع.

سجل تجاري وبطاقة ضريبية.

رخصة مزاولة النشاط.

نظام التمويل من البنك الزراعي لتربية المواشي

ويمنح البنك هذه التمويلات بسعر عائد 5% لشراء ( البتلو محلي – مستورد ) وفقًا لمبادرات البنك المركزي، بجانب القروض التي يتم منحها وفقًا لتسعير البنك، على أن تكون الفئات التسليفية بالنسبة للبتلو المحلي بحد أدنى 3 رؤوس ويحد أقصى 55 رأس وعلى فترة سداد تصل إلى عان.

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، إن البنك حريص على مساندة كافة المزارعين والمستثمرين في قطاع الزراعة، قائلا: لا نتأخر عن أي مزارع أو مستثمر، ونقدم لهم كافة أشكال الدعم، وذلك نظرا لأهمية قطاع الزراعة في توفير الغذاء للمصريين، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن التوسع الزراعى وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لاستعراض توصيات اللجنة بشأن زيارتها لمحافظة الوادى الجديد، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

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واستعرض فاروق، الجهود التي يقوم بها البنك الزراعى، لدعم قطاع الزراعة، من خلال المبادرات التي تطلقها الدولة، مشيرا إلى أهمية توصية لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لدى وزارة المالية للتوسع فى مبادرات الطاقة الشمسية.



وأبدى فاروق، استعداد البنك الزراعى لدعم مزارعى الوادى الجديد، لتنفيذ مشروعاتهم بفترة سداد أطول تصل إلى ثماني سنوات وبقيمة فائدة مناسبة.



وبشأن مبادرة الرى الحديث، أوضح فاروق، أنه تم عقد اجتماع مع وزيرى الزراعة والرى لإعادة مراجعة التكلفة في ظل الزيادة التي شهدتها التكلفة بالفترة الأخيرة، وسيتم العرض على مجلس الوزراء قريبا.

كما استعرض رئيس البنك، جهود البنك الزراعى في منظومة كارت الفلاح في ظل سياسة الدولة نحو الشمول المالى.

ومن جانبه ثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، الجهود التي يقوم بها البنك الزراعى، في دعم ومساندة قطاع الزراعة، وما تم به خلال الفترة الأخيرة من تطوير وتحسين لصورته التي كانت راسخة في ذهن المواطنين من قبل، داعيا لتكثيف الجهود داخل محافظة الوادى الجديد.

وكان النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة الزراعة والري إلى محافظة الوادى الجديد في شهر ديسمبر الماضى، كانت من الزيارات الهامة، حيث كانت تستهدف تفقد المشروعات القومية والمشكلات التي تواجه قطاعى الزراعة والرى بها، مشيدا بالجهود المبذولة في تلك المحافظة التي تستحوذ على نحو ٤٤ في المائة من مساحة مصر.

مكافحة سوسة النخيل



واستعرض الحصرى، توصيات اللجنة بشأن الزيارة، والتي تضمنت، ضرورة مكافحة سوسة النخيل وتوفير الدعم اللازم للفلاحين، وتوعية المزارعين بآفة سوسة النخيل وسبل الوقاية منها، وتوزيع كتيبات مبسطة على الزراع في هذا الشأن.

وتابع الحصرى، أيضا من التوصيات، تكثيف دورات الوقاية من تلك الآفات وتوفير أجهزة المقاومة، ودراسة التنسيق بين مراكز البحوث لمكافحة سوسة النخيل ومنع انتشارها واستحداث طرق وقاية منها.

استخدام الطاقة الشمسية

وأضاف مستعرضا التوصيات، تضمنت أيضا دراسة تكاليف التشغيل للحصول على مياه الرى، والتوسع في نظم الرى الحديث والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية وتفعيل نظام الزراعات التعاقدية، بالإضافة إلى إنشاء مجمع تعليمى زراعى، وكذلك التنسيق بين محافظة الوادى الجديد وباقى المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوى لاستغلال مساحات الوادى الجديد في الزراعة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أيضا تضمنت التوصيات، نشر فكر زراعة نبات الجوجوبا، لما له من مميزات عديدة، واستغلال أراضى الوادى الجديد، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات اللازمة للرى في الموازنة الجديدة، وشراء قطع الغيار المطلوبة لورش الرى وصيانة الآبار، وكذلك سد العجز في الموارد البشرية بالورش.



وأضاف، كذلك من التوصيات، سرعة صرف الأسمدة للزارع والإسراع في تسليم عقود التمليك للأراضى، وإعداد رؤية للاستفادة من مياه بحيرة باريس في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.