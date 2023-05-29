رئيس زراعة البرلمان يستعرض توصيات اللجنة بشأن مشكلات الوادي الجديد

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة الزراعة والري إلى محافظة الوادى الجديد في شهر ديسمبر الماضى، كانت من الزيارات الهامة، حيث كانت تستهدف تفقد المشروعات القومية والمشكلات التي تواجه قطاعى الزراعة والرى بها، مشيدا بالجهود المبذولة في تلك المحافظة التي تستحوذ على نحو ٤٤ في المائة من مساحة مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لاستعراض توصيات اللجنة بشأن زيارتها لمحافظة الوادى الجديد، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

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مكافحة سوسة النخيل



واستعرض الحصرى، توصيات اللجنة بشأن الزيارة، والتي تضمنت، ضرورة مكافحة سوسة النخيل وتوفير الدعم اللازم للفلاحين، وتوعية المزارعين بآفة سوسة النخيل وسبل الوقاية منها، وتوزيع كتيبات مبسطة على الزراع في هذا الشأن.

وتابع الحصرى، أيضا من التوصيات، تكثيف دورات الوقاية من تلك الآفات وتوفير أجهزة المقاومة، ودراسة التنسيق بين مراكز البحوث لمكافحة سوسة النخيل ومنع انتشارها واستحداث طرق وقاية منها.

استخدام الطاقة الشمسية

وأضاف مستعرضا التوصيات، تضمنت أيضا دراسة تكاليف التشغيل للحصول على مياه الرى، والتوسع في نظم الرى الحديث والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية وتفعيل نظام الزراعات التعاقدية، بالإضافة إلى إنشاء مجمع تعليمى زراعى، وكذلك التنسيق بين محافظة الوادى الجديد وباقى المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوى لاستغلال مساحات الوادى الجديد في الزراعة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أيضا تضمنت التوصيات، نشر فكر زراعة نبات الجوجوبا، لما له من مميزات عديدة، واستغلال أراضى الوادى الجديد، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات اللازمة للرى في الموازنة الجديدة، وشراء قطع الغيار المطلوبة لورش الرى وصيانة الآبار، وكذلك سد العجز في الموارد البشرية بالورش.



وأضاف، كذلك من التوصيات، سرعة صرف الآسمدة للزراع والإسراع في تسليم عقود التمليك للأراضى، وإعداد رؤية للاستفادة من مياه بحيرة باريس في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

الجلسة العامة لمجلس النواب

رفع منذ قليل، المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد 11 يونيه المقبل.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005 برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألفا، ليصبح حد الإعفاء لكل يتقاضي 3 آلاف جنيه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويستفيد من رفع حد الإعفاء باقي الشرائح، إذ تنخفض كل الشرائح عدا شريحة من يتقاضى أعلى من مليون و200 ألف جنيه وأعلى أي من يتقاضي 100 مليون جنيه شهريا فما فوق، إذ جرت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي، بزيادة 2.5%، لتوفير التكلفة التي تتحملها الدولة من رفع حد الإعفاء وهي نحو 10 مليارات جنيه.