تفاصيل خلافات حسن شاكوش وزوجته.. ريم طارق تحرر محضرا بطردها من المنزل.. والمطرب الشعبي يتهمها بإخفاء زواجها الأول

شغلت قضية حسن شاكوش وزوجته ريم طارق الرأي العام بعد وقوع خلافات بينهما، بعد أن وصلت إلى تقديم زوجة حسن شاكوش بلاغا ضده تتهمه بطردها من المنزل وسرقة وصل أمانة كان بحيازتها كبديل لمؤخر الصداق.

وعلى الفور حرر المطرب الشعبي حسن شاكوش محضرا أيضا ضد زوجته في قسم شرطة أول 6 أكتوبر يتهمها باستيلائها على نصف مليون جنيه، ويثبت فيه أنها أخذت مجوهراتها، وهربت من المنزل، كما اتهمها بأنها أخفت عليه زواجها الأول قبل الارتباط به، وأنه علم بزوجها الأول من السوشيال ميديا.

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واستدعت النيابة الطرفين واستمعت لأقوالهما التي حصلت عليها فيتو، وكشفت الكثير من المفاجآت، فقد نفت زوجة حسن شاكوش الاتهامات الموجهة لها من قبل الفنان، كما وجهت عدة اتهامات.

أقوال زوجة حسن شاكوش أمام النيابة

وقدم دفاع الزوجة خلال التحريات، فلاشة عليها المراسلات الخاصة بين حسن شاكوش وزوجته وهو يقول لها “انا اخدتك وتزوجتك بعد زواجك الأول، وبعد أما زوجك الأول كان بيعاملك معاملة وحشة”.

وأوضح دفاع زوجة شاكوش أنه قدم صورا لمحدثة خاصة بين حسن شاكوش وزوجته وهو يطلب منها صورًا لكتب الكتاب، لإثبات أنه هو المسئول عن كل تحضيرات كتب الكتاب.

كما طلبت دفاع زوجة حسن شاكوش للاستماع لأقوال الطبيب المعالج لزوجته ريم طارق والتي ذهبت إليه زوجة المطرب الشعبي لمتابعة إمكانية حدوث الحمل، وقدمت تسجيلات صوتية لشقيقة المطرب الشعبي وهي تقول لها "انتي كويسة يا ريم وبإذن الله هيحصل حمل قريب".

وعلى الجانب الآخر، استمعت النيابة لأقوال المطرب حسن شاكوش، الذي نفى معرفته بزواج ريم السابق، وأقر أن زوجته قالت له إنها تعاني من مرض وإنه لم يحدث بينهما علاقة زوجية حتى الآن، كما اتهم ريم بسرقة مبلغ نصف مليون جنيه من شقته، ونفى وجود وصل أمانة وأقر بأن مؤخر الصداق مذكور في قسيمة الزوج، ولم يتم الاتفاق على كتابة وصل أمانة.

وخلال التحقيقات اتهم حسن شاكوش زوجته بالغش وأنها أخفت عليه زواجها الأول، كما اتهمها بسرقة مبلغ مالي من خزانة المنزل، ونفي اتهامها له بطردها من المنزل.

استدعاء مأذون عقد قران حسن شاكوش

وبناءا على تطور الاحداث، قررت نيابة أكتوبر أول، استدعاء المأذون الذي عقد قران مطرب المهرجانات حسن شاكوش على زوجته ريم طارق لسماع أقواله في الاتهامات المتبادلة بين الزوجين.

واستدعت النيابة المأذون "كامل. م" لسماع أقواله في الاتهام الموجه من ريم طارق لزوجها بالتزوير في قسيمة الزواج بكتابته "أنها بكر رشيد" رغم تقديمها قسيمة طلاقها لزوجها حسن شاكوش ليعطيها له تمهيدًا لإثبات أنها "ثيب".

تمكين زوجة حسن شاكوش من منزل الزوجية

وحصلت ريم طارق زوجة المطرب الشعبي حسن شاكوش على قرار بتمكينها من فيلا زوجها بكمبوند شهير في مدينة ٦ أكتوبر، للإقامة بها بعد اتهامه بطردها والاستيلاء على إيصال أمانة حرره لها بديل مؤخر الصداق.

وقال فهد مرزوق، محامي ريم طارق زوجة المطرب حسن شاكوش، أن جهات التحقيقات أمرت بتنفيذ قرار التمكين المشترك من شقة الزوجية بعد طرد المطرب حسن شاكوش وزوجته منها.

وأضاف: إن الزوجة لها الحق في التمكين المشترك من شقة الزوجية، وخاصة أنها ما زالت على ذمته ولم يتم الطلاق حتى الآن.

نفقة الزوجة ضد حسن شاكوش

ومع تطور الأحداث، طالبت هايدي فضالي دفاع زوجة حسن شاكوش بدفع نفقة قدرها ٢ مليون جنيه، وذلك بعد الخلافات التي نشبت بينهما في وقت سابق طردها على إثرها من مسكن الزوجية.





وقالت هايدي فضالي دفاع ريم طارق، إن دخل حسن شاكوش لا يقل شهريا عن ثلاثين مليون جنيه إن لم يكن يزيد، بالإضافة إلى مشاهدات اليوتيوب التي تدر عليه أرباحا يومية وشهرية وسنوية.

وذكرت الفضالي أن المطرب الشعبي أيضا لديه بعض المشاريع (مطاعم وكافيهات) وأيضا منزل الزوجية فيلا بكمبوند ليك دريم الكائن بجوار مول مصر باهظة الثمن، بجانب السيولة المادية التي يمتلكها بخزنته الخاصة بالمنزل من الحفلات اليومية التي يقيمها في الملاهي الليلية والكافيهات غير الحفلات التي يحييها داخل مصر وخارجها.

اقوال حسن شاكوش في التحقيقات أمام النيابة

حصلت بوابة فيتو على نص التحقيقات مع المطرب الشعبي حسن شاكوش واتهامه بالتزوير، بعدما وجهت له زوجته ريم طارق اتهامات بطردها من المنزل وسرقة إيصال الأمانة الخاصة بها كبديل لمؤخر الصداق.

س. ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بسرقة المنقولات والمصاغ الذهبي والأوراق المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها ريم صادق السيد (ريم طارق) وذلك على النحو المبين بالأوراق؟

ج: ما حصلش.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بتبديد المنقولات الزوجية والمحرر عنها عقد من عقود الأمانة على سبيل الاستعمال وقد بددتها وقت طلبها منك على النحو الثابت بالأوراق؟

ج: ما حصلش وأنا ما كتبتش قايمة بالمنقولات وكنا متفقين إن هيكون فيه قائمة ٨٠ ألف جنيه.

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س: ما الذي حدث إذن؟

ج: اللي حصل إن يوم الإثنين مراتي ريم قالت لي: أنا ماشية دلوقتِ وهبعت أهلي ياخدوا حاجتي. فأنا قلت لها خلاص براحتك امشي، وتاني يوم الثلاثاء وأنا ما كنتش موجود في الفيلا أمها وابن خالتها وأخوها كلموني قلت لهم أنا مش موجود ومشيوا وبعد كده اكتشفت إن فيه مبلغ حوالي 500 ألف جنيه مش موجود عندي في الخزنة وهي اللي سرقتهم من ورايا وده كل اللي حصل.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: هي خرجت من البيت يوم الإثنين الموافق 9/ 5/ 2023 م حوالي الساعة 2 في قسم أول أكتوبر.

س: وما مناسبة وجودك بالمكان والزمان سالفي الذكر؟

ج: أنا كنت نايم في بيتي عادي.

س: ومن كان برفقتك آنذاك؟

ج: كنت لوحدي.

س: ما علاقتك بالمجني عليها ريم صادق السيد؟

هي زوجتي واحنا متزوجين في 10/ 3/ 2023.

م: ما قولك فيما هو ثابت بمحضر جمع الاستدلالات المؤرخ في ۲۰۲۳/٥/٥ الساعة ٣:٤٦ مساء (تلوناه عليه)

ج أصلًا مفيش قائمة اتكتبت والعفش اللي موجود في بيتي كله أنا اللي جايبه وهي جابت أواني وغسالة أطباق وثلاثة سجاجيد وأنا مكتبتش وصل أمانة بخمسمائة ألف جنيه ولا حاجة والدهب كان معاها وهي عارفة هي فين وهدومها ومكياجها موجود عندي في الفيلا وهي ما أخدتهوش وانا مش مانعها تاخدهم.

س: ما قولك فيما هو ثابت بشهادة المجني عليها / ريم صادق السيد بخيت بتحقيقات النيابة العامة؟

ج: أصلًا مفيش قائمة اتكتبت وكنا متفقين إننا نكتب قائمة بثمانين ألف جنيه مش زي هي بتقول ستمائة وخمسون ألف جنيه والعفش اللي موجود في بيتي كله أنا اللي جايبه وهي جابت أواني وغسالة أطباق وثلاثة سجاجيد وأنا ما كتبتش وصل أمانة بخمسمائة ألف جنيه ولا حاجة والدهب والشبكة كان معاها وهي عارفة هو فين وهدومها ومكياجها موجود عندي في الفيلا وهي ما أخدتهوش وأنا مش مانعها إنها تاخدهم أو تدخل البيت.

وما هي المنقولات الزوجية الموجودة بمسكن الزوجية.

المنقولات عبارة عن أوضة نوم وأوضتين أطفال ويقدروا بمائة ألف جنيه.

وما هي مكونات الشبكة المقدمة وقدرها؟

ج انا جبتلها طقم ذهب مكون من سلسلة فيها ثلاث سلاسل وأسورة وخاتمين ودبلة وكانت ثمنها من حوالي شهرين مائة ألف جنيه.

س: هل لديك سوابق مماثلة أو أخرى

لا

س: أنت متهم بسرقة المنقولات والمصاغ الذهبي والأوراق المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها ريم صادق السيد وذلك على النحو المبين بالأوراق؟

ج ما حصلش.

م: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: أيوا، أنا بتهمها بالتزوير في عقد الزواج وأنها قالت إنها بكر وما تزوجتش قبل كدا، وهي كانت متزوجة من/ أحمد الهواري. وبتهمها بسرقة مبلغ نقدي وقدره حوالي خمسمائة ألف جنيه.



ج: مراتي سرقت مني حوالي ٥٠٠ ألف جنيه من مسكن الزوجية، وعرفت بعد كده إنها كانت متزوجة من واحد اسمه/ أحمد الهواري وأنا ما كنتش أعرف وزورت قسيمة الزواج أمام المأذون وما قالتليش إنها كانت متزوجة من حوالي سنة.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: يوم ۲۰۲۳/٥/١ هي سرقتني من بيتي في الفيلا بتاعتي لي تو – ليك دريم – ويوم ٢٠٢٣/٣/١٠ هي زوَّرت وقالت إنها لم يسبق زواجها أمام الماذون في نايل ريتس في القاعة بتاعة الأفراح.

س: وهل تريد تحريك الدعوى الجنائية قبل زوجتك في شأن سرقة أموالك.

ج: أيوة.

س. وهل كنت تعلم أنه لم يسبق زواجها من قبل؟

ج: لا، أنا اتفجئت إنها متزوجة من السوشيال ميديا، ولما هي قالت لي إنها كانت متزوجة من سنة ونصف.

س: وهل شاهدت المشكو في حقها وهي تقر أمام المأذون الشرعي بأنه لم يسبق زواجها؟

ج: المأذون قال إنها بكر رشيد وهي ما اعترضتش ولا والدها.

س: ممن كانت هي متزوجة من قبلك؟

ج: أنا عرفت إنه في واحد اسمه أحمد خليل الهواري تقريبًا، وشُفت صورتهم في الفرح على الفيس بوك.

س: وهل المأذون موثق عقد القران على علم بكون زوجتك قد سبق زواجها من عدمه؟

ج: أنا ما أعرفش.

س: وهل دخلت بزوجتك؟

ج: لا

س: وما منعك من ذلك؟

ج هي كانت بتقول لي إنها تعبانة، وبعد كدا قالت لي إنها كانت متزوجة وعنده مرض يمنعها من الجماع.

م: ومن تتهم تحديدًا بالتزوير والإدلاء ببيانات غير صحيحة في عقد الزواج الشرعي؟

ج: أنا بتهم ريم صادق السيد وأبوها صادق السيد بخيت علي.

س: وكيف وقفت على ذلك؟

ج: من خلال القسيمة، وهي ما قالتليش قبل الزواج.

س: وكيف تمكنت سالفة الذكر من سرقة المبلغ النقدي المسروق؟

ج: أنا بحط فلوسي في الخزنة، ولما رجعت الفلوس بتاعتي لقيتهم ناقصين حوالي خمسمائة ألف جنيه.

س: وبماذا تتهم سالفة الذكر؟

ج: أنا بتهمها بسرقة ٥٠٠ ألف جنيه من الخزنة بتاعتي، وزورت عقد الزواج بأنها لم تخبرني بأنها تزوجت قبل ذلك، وقالت إنها لم يسبق زواجها في عقد الزواج.

أقوال ريم طارق أمام النيابة

حصلت بوابة “فيتو” على نص التحقيقات مع ريم طارق زوجة المطرب الشعبي حسن شاكوش واتهامها بالتزوير، ووجهت له عدة اتهامات بطردها من المنزل وسرقة إيصال الأمانة كبديل مؤخر الصداق.

ما تفاصيل شكواكي؟

“اللي حصل إن يوم الاثنين حصل ما بين جوزي مشاكل فتردي من البيت ويوم الثلاثاء أنا وكان معايا والدتي وولاد خالتي روحنا البيت بتاعي وما رديش يدخلنا البيت وانا كنت سايبا في البيت الذهب بتاعي وقائمة المنقولات والمنقولات نفسها ووصل امانه هو كتبه على نفسه ٥٠٠ الف جنيه علشان قال الماذون ما يخدتش فلوس كثير”.

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"واحنا اتكلمنا معاهم انا واهلي وما تفقناش على حاجة وعملت المحضر امبارح".

س متي واين حدث ذلك ؟

“ج يوم الاثنين ٢٠٢٣/٥/١ كان حوالي الساعة التاسعة صباحا. جوزي تردني من البيت وكانت حاجتي الي قلت عليها كانت موجودة في البيت ويوم الثلاثاء ٢٠٢٣/٥/٢٠ هو متعني من دخول البيت”.

من ما علاقتك بالمشكو في حقه؟

ج هو جوزي.

س: وهل لديك الثبات جوازك من المشكو في حقه؟

ج: ايوة انا متجوزين رسمي ٢٠٢٣/٣/١٠ بس مش معايا القسيمة دلوقتي مستعد اجيبها.

س أين يقع مسكن الزوجية؟

ج هو موجود في فيلا تي في كمبوند ليك دريم – طريق مول مصر.

من كان برفقتك آنذاك؟

ج / أنا لما طردني كنت لوحدي ولما روحت ثاني علشان اخد حاجتي كان معايا ووالدتي وابن خالتي محمد عزت واخويا محمد صادق.

من ما مناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي الذكر؟

ج / أنا كنت رايحة علشان احد هدومي وحاجتي ونتفق على حل المشاكل وده كان يوم الثلاثاء.

ما هي المنقولات الزوجية وقدرها محل مسكن الزوجية؟

ج/ اوضة نوم واوضتين أطفال وسفرة وانترية وركنة وأجهزة كهربائية وسجاد ونجف وتربيزات وستائر ومعرفش هما يقدروا بكام.

وما هي المصوغات الذهبية وقدرها المتروكة بمسكن الزوجية والمقدرة بقائمة المنقولات؟

ج: طقم عقد والسيال وخاتم ومش عارفه بكم دول في البيت وباقي الذهب معايا وهما يعملوا ثلاثمائة وخمسون جراما.

وما هي قيمة المنقولات المدونة بقائمة المنقولات جميعها؟

ج ستمائة وخمسون ألف جنيه.

وما هي متعلقات الشخصية التي تقصدين وكم قدرها؟

ج هي هدومي كلها وشنطي واحديني ومكياجي والحاجات الخاصة بيا وما عرفش هما بكام.

ما هو موضوع إيصال الامانه المنوه عنه بصدر التحقيقات؟

ج إيصال الأمانة دي بخمسماته ألف جنيه وجوزي كتبه علشان مكتبش مؤخر في قسيمة الزواج وقال المسمي بينا وقال علشان ما يدفعش فلوس كتير للمأذون.

وأين هي المنقولات سالفة الذكر والمصوغات الذهبية وإيصال الأمانة وأمتعتك الشخصية؟

ج الحاجة كلها موجودة في البيت وهو مش عاوز يدهالي.

وهل بينك وبين سالف الذكر ثمة خلافات من قبل؟

ج: خلافات زوجية عادية.

وما قصد المشكو في حقه من إتيانه تلك الأفعال ؟

ج هو قصده يبدد منقولاتي ويسرق متعلقاتي الشخصية وإيصال الأمانة الي هو كتبه على نفسه.

من وكيف وقفت على ذلك القصد ؟

ج من خلال اللي عمله معايا.