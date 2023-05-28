حسن شاكوش عن أزمة زوجته: مش هتكلم على عرضي وكلنا اتحسدنا

رد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، على حالة الجدل التي أثارها مؤخرًا بسبب أزمته مع زوجته ريم طارق.

تعليق حسن شاكوش على أزمته مع زوجته



وعن حالة الجدل المثارة في مشكلته مع زوجته، قال حسن شاكوش في تصريحات تليفزيونية لقناة “رؤيا الأردنية”:"دي حاجة شخصية ما بيني وما بين بيتي، فمش هينفع إن أنا اتكلم فيها، لأن في الأول وفي الاَخر لو أنا اتكلمت هتكلم علي عرضي ".

تعرض حسن شاكوش للحسد



ولفت حسن شاكوش:"أي شخص ممكن يحسد نفسه، أكيد الفرح بتاعي ده أكيد لازم نتحسد، احنا كلنا اتحسدنا والحمد لله علي كل شئ".

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فيديو حسن شاكوش المسرب



وعن فيديو "عبستك ازاي وانتي مش بستاني":"لم أقصد استفزاز زوجتي ريم بعد فيديو المحادثة المسربة ولكني كنت أشارك الجمهور شيئا لطيفا، وأنا متضايقتش واتبسطت ولما الناس خدت الموضوع بشكل كوميدي ههزرت معاهم مش اكتر".



رسالة حسن شاكوش للجمهور

وأكمل:"اقول للناس ياريت محدش يظلم، لإن اللى هيظلم هيترد له، وهيجي في أعز ما ليه وهيتظلم قدام عينيه".



وكان مصدر مقرب من مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، كشف حقيقة تصالحه مع زوجته ريم طارق، بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بينهما.

وقال المصدر لـ فيتو، إن هناك مطرب مقرب من “شاكوش”، تدخل من أجل حل الأزمة، وعودة ريم لزوجها، مشيرًا إلى أنه بالفعل تم الحديث مع شاكوش وأسرة ريم، خلال الأيام الماضية، بعدما وصل الأمر للجمهور عبر منصات “السوشيال ميديا”.

وتابع المصدر، أنه من الممكن التصالح، خلال الأيام المقبلة، بعد أن طلب من الثنائي عدم الحديث على مواقع التواصل الإجتماعي، مشيرًا إلى أنه لم يتم التصالح حتى الآن.

أما عن طليق ريم طارق، وحقيقة طلب شاكوش منه الحديث للإعلام، قال المصدر لـ “فيتو”، أن شاكوش لم يعرفه من الأساس ولم يتحدث معه من قبل.

على الجانب الأخر، كان حسن شاكوش علّق عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" على خلافه الأخير مع زوجته ريم طارق.

زوجة حسن شاكوش



ونشر حسن شاكوش صورة له من أحدث ظهور وعلق عليها قائلًا: "الحمد الله والشكر ليك يارب على كل حال الحقيقة الفترة اللي فاتت شاركنا معاكم مشاكل كثيرة ما كنش ينفع اننا نشاركها معاكم لأن محدش يعلم شيء طالما محدش شاف حاجة وانا برضو هفضل عند قراري مش هتكلم في أي تفاصيل حتى مهما سمعت اي تجريح بس حقيقي كل شخص هيتسأل قدام ربنا عن كلامه بس".

زوجة حسن شاكوش ريم طارق



وتابع: "الحمد الله وأنا حابب أعتذر لكل أهل بيتي وجميع أفراد إدارة أعمالي وكل فرد في فرقتي علي الإساءة اللي بيتعرضوا لها وآسف تاني لكل أهل بيت في مصر وبرا مصر على الإساءة اللي حصلت على السوشيال ميديا".

حسن شاكوش وريم طارق



وفيما يتعلق بتداعيات قضية زوجة شاكوش، وما أثير مؤخرًا حول جريمة تزوير في محررات رسمية نظرا لإخفاء زواجه من أخرى، وإخفاء زوجته زواجها سابقًا في آخر في قسيمة الزواج الرسمية، قال محمد أبو العلا محامي مؤدي المهرجانات حسن شاكوش: "قسيمة الزواج اللي اتقدمت للمحكمة الخاصة بزوجة موكلي مكتوب فيها الآنسة ريم البكر الرشيد".