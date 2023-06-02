وصفة طبيعية تساعد على تقوية الشعر وزيادة طوله

زيادة طول الشعر من الأمور التي تبحث عنها العديد من الفتيات لأن الشعر الطويل من علامات الجمال التى تتميز بها الفتيات.

وعادة تفضل الفتيات الوصفات الطبيعية الغير مكلفة التى لها فاعلية سريعة وبدون أى أضرار جانبية حفاظا على الشعر وفروة الرأس من أى ضرر.

وصفة طبيعية لزيادة طول الشعر

وتقدم الدكتورة مروة إمام خبيرة التغذية، وصفة طبيعية تساعد فى تقوية الشعر وزيادة طوله.

المكونات:-

زنجبيل طازج مبشور ناعم

ماء مغلى

الطريقة:-

-ننقع الزنجبيل المبشور فى الماء المغلي ونتركه ليلة كاملة.

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-ثم فى اليوم التالى نصفى الخليط جيدا ونضع الماء الناتج فى بخاخ ونحفظه فى الثلاجة لحين الاستخدام.

-نرش به الشعر يوميا من الجذور حتى الأطراف قبل النوم ونغسل الشعر فى الصباح ونكرر الوصفة حتى نحصل على أفضل النتائج.

طرق العناية بالشعر

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامهم على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولا وكثافة ويضفى عليه لمعان وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:-

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

طرق العناية بالشعر، فيتو

-زيت اللافندر يقوي جدا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الإستحمام.

-زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

-زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر والروزماري والنعناع.

-زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

-الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر على نموه وتمنع تساقطه.

والتغذية الجيدة القائمة على الخضروات والفاكهة الطازجة هى أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحى وشرب الماء الوفير مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومى وغسيله مرتين اسبوعيا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميا بالزيوت المغذية، وذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحى، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التى تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التى تغذى الشعر وتجعله أكثر حيوية.