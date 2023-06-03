رسوم فيزا المشتريات من البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي خدمات مصرفية متنوعة لعملائه ولعل في مقدمتها فيزا المشتريات.

رسوم فيزا المشتريات من البنك الأهلي

وحدد البنك الأهلي رسوم السحب النقدي لفيزا مشتريات البنك الأهلي حيث تبدأ قيمة الحد الأدنى للسداد الشهري من 5%.

فيزا مشتريات البنك الأهلي

فيما كشف البنك الأهلي أن فيزا المشتريات يكون سعر الفائدة على العائد المدين بين 22.8% و27% حسب البطاقات مضمنة وغير مضمنة، وتتراوح فترة السماح للمشتريات بين 55 و57 يومًا.

وتستعرض فيتو في السطور التالية تفاصيل الرسوم وعمولة السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي باستخدام بطاقات الكريدت كارد للمشتريات في 10 بنوك:

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البنك الأهلي المصري

عمولة 2% من إجمالي المعاملة بحد أدنى 10 جنيهات من أي ماكينة تابعة له أو 20 جنيهًا من أي ماكينة تابعة لبنوك أخرى، بالإضافة إلى فرض فوائد من تاريخ السحب.

بنك مصر

عمولة 2% من إجمالي قيمة السحبة بحد أدنى 15 جنيهًا عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.

البنك التجاري الدولي CIB

عمولة 2% من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 20 جنيهًا عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.

بنك HSBC

عمولة 2% من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 20 جنيهًا عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.

EG بنك

عمولة 5% من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 50 جنيهًا عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.

بنك كريدي أجريكول

عمولة 5% من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 100 جنيه عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.

بنك الإسكندرية

عمولة 2% من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 20 جنيهًا عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.

بنك الإمارات دبي الوطني

عمولة 3% من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 20 جنيهًا عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.

بنك أبو ظبي الأول

عمولة 4% من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 30 جنيهًا عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.

بنك المشرق

عمولة 3.5% من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 35 جنيهًا عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.

ومن جانب آخر وحول الفارق بين والديبت كارد أو الــ Debit card - بطاقة الخصم الفوري، والكريديت كارد أو البطاقات الائتمانية فهي كالتالي:

الكريديت كارد

وتعد الكريديت كارد أو البطاقات الائتمانية (الكريديت) Credit card، هي بطاقات ائتمانية يتم استخراجها والحصول عليها عن طريق البنوك ومن خلال بعض شركات التمويل العاملة في السوق.

ويكون لها حد ائتماني محدد للرصيد المتاح بها يتم الاتفاق عليه بناء على عدة ضمانات أما تحويل مرتب أو بضمان وديعة أو شهادات استثمار لدى البنك المصدر للبطاقة.

وتصدر البنوك عدة أنواع من بطاقات الكريديت كارد يتم تحديدها بناء على الحد الائتماني الخاص بها (الرصيد المتاح بها) مثل البطاقات الكلاسيك، والذهبية، والبلاتينية والتي تصدرها معظم البنوك.

الديبت كارد

والديبت كارد أو الــ Debit card - بطاقة الخصم الفوري، هي بطاقة ائتمانية تصدرها البنوك، ويشترط لإصدارها أن تكون مرتبطة بحساب بنكي سواء كان حاسب توفير أو جاري، يمتلكه العميل في البنك التابع له.

ويتم من خلال الديبت كارد، استخدام الرصيد المتاح في الحساب لسداد المدفوعات الإلكترونية أو سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي، بحيث يتم خصم هذه الأموال من رصيد الحساب مباشرة، ولا يمكن للعميل استخدام مبالغ أكبر من الموجودة في الحساب الخاص به.

ويتم استخدام بطاقات الخصم المباشر في عمليات الشراء من المتاجر ونقاط البيع POS، أو السحب النقدي/الإيداع النقدي بماكينات ATM دون أي عمولات إضافية.