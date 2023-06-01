قومي المرأة يقيم دورة لإعداد مدربين ببرنامج الإرشاد الأسري (صور)

في إطار المشروع القومي للتنمية الأسرة المصرية ينفذ المجلس القومي للمرأة دورة إعداد مدربين ضمن برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وتستمر الدورة خلال الفترة من 27 مايو حتي 3 يونيو 2023.

يستهدف التدريب 110 متدربين ومتدربات من المحافظات المختلفة بهدف تأهيلهم للمشاركة بالحملات التوعوية والأنشطة المختلفة مثال الندوات ومعسكرات التنشئة المتوازنة ودورات المقبلين علي الزواج، وذلك من خلال تطوير قدراتهم في عدد من الموضوعات مثل مشورة ما قبل الزواج، التغذية والرضاعة الطبيعة، النمو والتطور والدمج والإعاقة، للتربية الإيجابية والذكاءات المتعددة.

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إعداد شبكة من المدربين والمتدربات

يذكر أن التدريب الحالي يعد التعاون الثالث بين المجلس والجمعية في إعداد شبكة من المدربين والمتدربات التابعين لبرنامج الارشاد الاسري والتنشئة المتوازنه الذي نجح للوصول إلى عدد ١٤٥ ألف أسرة خلال مرحلتة الأولى والثانية في إطار المحور التوعوي والثقافي من المشروع القومي للأسرة المصرية.

يذكر أن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة شاركت في افتتاح قمة المرأة المصرية 2023 في نسختها الثانية - منتدى الخمسين سيدة - تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تحت عنوان "تمكين المرأة.. قوة مصر ومستقبلها".

المجلس القومي للمرأة، فيتو

وأكدت رئيسة المجلس، أن المرأة المصرية هي تركيبة فريدة من نوعها، فهي خط الدفاع الثالث للوطن في مجابهة قوى التطرف والإرهاب وفي الأزمات، علاوة على أدوارها الأخرى في عملها وداخل أسرتها.

الحكومة المصرية

يذكر أن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، قدم التهنئة إلى الحكومة المصرية لقرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية كل من "لجنة وضعية المرأة" للأعوام من 2022 إلى 2026، والمجلس التنفيذي لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" للأعوام من 2022 إلى 2025، وذلك كممثل للمجموعة الأفريقية.

المجلس القومي للمرأة، فيتو

تمكين المرأة

وأعربت مايا مرسي عن بالغ سعادتها بالقرار، مشيرة إلى أن هذا اعتراف دولي بالمكانة التي تتمتع بها مصر وأهمية الدور الفاعل والمتميز الذي تقوم به في إطار عملها ضمن أجهزة الأمم المتحدة المختلفة.

وأشارت إلى أن قرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع يدعم الخطوات الحثيثة التي اتخذتها مصر نحو تمكين المرأة وتعزيز مكانتها على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

لجنة وضعية المرأة

وأضافت: "نحن فخورون بالإرادة السياسية المصرية التي ساندت المرأة ودعمت مكانتها ومنحتها الفرصة لتحتل مكانة متميزة"، كما توجهت بخالص التحية والتقدير إلى وزارة الخارجية المصرية التي تقوم بدور عظيم في دعم جهود مصر دوليًا وإقليميًا في كافة المجالات، مشيدة بهذا الإنجاز المتميز الذي يمثل انتصارا جديدا للبلاد.