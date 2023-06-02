مراقبة الأغذية تحرر 195 محضرًا وتوصي بغلق 60 منشأة تعمل دون ترخيص في الدقهلية
أعلنت صحة الدقهلية عن أن مراقبة الأغذية تحرر ١٩٥ محضرا وتوصى بغلق ٦٠ منشأة تعمل دون ترخيص.
وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وتعليمات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.
حيث قامت إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضى , بشن حملات تفتيشية على ١٩٥ منشأة تبين أن ٦٠ منها دون ترخيص و٤ منشآت تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.
وتمكنت الحملات من تحرير ١٩٠ محضرًا وسحب ٥٨ عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام ١٢٢٢ كيلو من أغذية متنوعة و٣٨٧ لتر عصائر والبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغيير في الخواص الطبيعية.
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