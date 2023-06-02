الجمعة 02 يونيو 2023
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محافظات

حالة الطقس غدًا السبت 3-6-2023 بالبحيرة

حالة الطقس بمحافظة
حالة الطقس بمحافظة البحيرة،فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في محافظة البحيرة غدا، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا السبت طقس حار نهارًا، ومعتدل ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات  الحرارة 33 درجة نهارًا  و18 درجة  ليلا.

توقعات حالة الطقس غدا السبت 
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، ويسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وعلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وخليج السويس والصعيد

توقعات حالة الطقس

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل ليلا على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد  

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل ليلا

 

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طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس غائم جزئى على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية،  شديد الحرارة  على جنوب الصعيد  وجنوب الصعيد، معتدل ليلا.


 

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