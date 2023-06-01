الخميس 01 يونيو 2023
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محافظات

صحة البحيرة تُطلق القافلة الـ15 للرعاية الأولية بأبو المطامير (صور)

قوافل الرعاية الأولية
قوافل الرعاية الأولية بالبحيرة،فيتو

أطلقت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة القافلة الخامسة عشر من قوافل الرعاية الأولية بوحدة الناصر التابعة للإدارة الصحية بأبو المطامير والتي تعد ضمن وحدات المرحلة الأولى لأعمال المبادرة.

 

وكان ذلك بمشاركة فريق عمل من الإدارات الفنية بالمديرية ضم إدارات ( الرعاية الأولية، رعاية الأمومة والطفولة، الأسنان، المبادرات الرئاسية، الثقافة الصحية، مبادرة زواج القاصرات، مبادرة ومن أحياها، الخدمة الإجتماعية، تنظيم الأسرة، الصحة المدرسية، والفيروسات الكبدي، مكافحة العدوى، التمريض، المكتب الإعلامي بالمديرية ).

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قوافل الرعاية الأولية بالبحيرة،فيتو


وتهدف تلك القوافل إلى تنشيط خدمات وبرامج الرعاية الأولية وإتاحتها على مدار الساعة حيث تنقسم فترات العمل بأماكن المبادرة إلى ثلاث فترات على مدار 24 ساعة.

وتتضمن فترة العمل الأساسية من ( 8 ص- 2 م) طبيب الأسرة والملف الطبي العائلي،المبادرات الرئاسية ومشروعات الصحة العامة،تنظيم الأسرة - صحة الأم والطفل، خدمات وبرامج السن المدرسي، الرعاية الصحية والنفسية لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، تدريب إنعاش قلبي رئوي ( تدريب العاملين بالمنشاة - تدريب مجتمعي ) وندوات توعية وتثقيف صحي  .

كما تتضمن فترة عمل الأخصائي من ( 2 م - 6 م ) أخصائي باطنة وقلب - أخصائي نسا وتوليد - أخصائي أطفال - أخصائي جلدية - أخصائي أسنان بالإضافة إلى خدمة طوارئ وإسعافات أولية على مدار 24 ساعة.

ومن الجدير بالذكر أن تلك القوافل تقام الأربعاء من كل إسبوع وفق الخطة المعلنة، والقافلة القادمة سيتم تنفيذها الأربعاء 24 مايو بمركز صحة أبو العطا بغرب النوبارية.


ويأتي ذلك في إطار مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية لتطوير خدمات الرعاية الأولية والإعداد والتجهيز لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي إطار منفصل، نجح الفريق الطبي بمستشفى الرمد بدمنهور  ، فى إجراء عدد 52 عملية مياه بيضاء مع زرع عدسة أمريكي.

حيث قام بإجراء هذه العمليات فريق مكون من الدكتور فازع بدر الدين، الدكتور محمد الحوفى، الدكتور محمد صوان، الدكتور عبدالستار صقر، الدكتور حلمي الجالي، الدكتور محمد رزق، الدكتور عبدالرحمن شوقي، الدكتور إسلام الحوفي، الدكتور محمد خالد وطبيب التخدير الدكتور أحمد الزواوي، والصيدلة الدكتورة سلمى أمين.
 

هذا وقد أشادت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة والدكتور هاني جميعة - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بجهود ونجاح الفريق الطبي المشارك فى هذه العمليات، والتى تأتى فى إطار إهتمام فخامة الرئيس بالقضاء على قوائم الإنتظار بالنسبة للعمليات الجراحية وضمن إهتمام الدولة الكبير بتطوير المنظومة الصحية والعلاجية لتقديم خدمات طبية متميزة وخاصة فى التخصصات الدقيقة.
 

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قوافل الرعاية الأولية الرعاية الاولية أبو المطامير محافظة البحيرة مديرية الصحة بالبحيرة نائب محافظ البحيرة

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