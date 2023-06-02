تحرير 19 محضرًا خلال حملات تفتيشية على المطاعم بالبحيرة (صور)

قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة برئاسة الدكتور أشرف محي الدين، وتحت إشراف الدكتور هادي الجندي - مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالتنسيق مع الرقابة التموينية بحملات تفتيشية على المطاعم ومحلات الجزارة وبيع المجمدات بنطاق مراكز ( دمنهور - أبو حمص- كوم حماده - رشيد - بدر - إدكو - الدلنجات - إيتاي البارود ).

حملات تفتيشية بمحافظة البحيرة، فيتو

وأسفرت الحملات عن تحرير 19 محضرا وضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وأسماك ولحوم مجمدة ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

Advertisements

كما شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس مجدي الخضر وتحت إشراف الأستاذ محمد عبد العال - وكيل المديرية والأستاذ سمير البلكيمي - مدير الرقابة التموينية حملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق بمراكز المحمودية وكوم حمادة وأبو المطامير ودمنهور.

وأسفرت الحملات عن ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 22 جراما للرغيف الواحد وجاري تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبز آخر تصرف فى 17 شيكارة دقيق بلدي، وآخر لتجميعه 5 شكائر دقيق بلدي مدعم، بالإضافة إلى 22 مخبزا لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و8 مخابز لتوقفهم عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهري.

كما تم تحرير 19 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف ولعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات وقت المرور.

كما تمكنت الحملات من ضبط مصنع شيكولاتة يدار بدون ترخيص وتم التحفظ على 1080 قطعة شيكولاتة كمنتج نهائي، و3 تجار تموين لغلقهم فى أوقات العمل الرسمية، وبدال آخر لعدم إعلانه عن أسعار السلع التموينية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التى تقوم بها المحافظة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

وأيضا في إطار توجيهات رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة، مشددًا على التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق، أو إخفاء أو تخزين أو احتكار السلع، حيث أكد على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.

