الجمعة 02 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

كرم المصريين في الميكروباص

الميكروباص هو وسيلة المواصلات الأشهر والأكثر استخداما من أبناء الشعب المصري، والعبد لله واحد منهم، فقد فشلت معي كل محاولات التدريب في أن اقود سيارة مثل باقي خلق الله، واصبحت مهمتي أمام عجلة قيادة السيارة ترجمة حرفية لمقولة الفنان الراحل إسماعيل يس حينما ذكر أن وظيفته علي المدفع بوروروم ليصبح الميكروباص هو الوسيلة الأسهل لي في التنقلات.

 

ويوميا وبالطبع كل مرتادي الميكروباص يعلمون أنه قد يصبح بكل حكاويه وما يحدث فيه نمط من أنماط الحياة التي تترجم الواقع وتكشفه، ويعبر عن حياة متكاملة خلال رحلة الميكروباص من مكان إلي آخر لفئات الشعب المصري المختلفة، بما يتناسب مع أفكار كل من يرتاده، بسبب ذلك التنوع البشري الكبير من المتعاملين مع الميكروباص يوميا.

Advertisements

 

إلا أن أفضل ما وجدته في الميكروباص خلال تلك الفترة ورغم الظروف الاقتصادية وارتفاع الاسعار وما يعاني منه الجميع خاصة تلك الطبقة التي تقبل علي استقلال الميكروباص، هو ظهور كرم المصريين وتكافلهم الواضح ، لاسيما فيما أصبحت أطلق عليه يوميا موقعة الفكة، النص والربع جنيه.

 

ففي كل مرة نستقل فيها الميكروباص من موقع إلي آخر، ومع تعرض الركاب كثيرا لموقف عدم وجود الفكة، تبدأ جينات الكرم في الظهور بين المصريين، ذاك يفضل من يجلس بحواره عنه في الحصول علي الجنيه لعدم وجود نصف جنيه ، وهذا يضحي بالربع الجنيه من أجل الذي أمامه في مشهد يكثر خلاله الحديث بين كل الأطراف، غير أن النهاية الحتمية هي إثبات الكرم وتضحية طرف بحقه لصالح الآخر بكل رضا ومحبة، دون أن تكون هناك أي معرفة مسبقة بين معظم هذه الأطراف.

 

وتلك النقطة في ذلك الموقف الحياتي داخل الميكروباص قد يراها البعض أمرا عاديا، وتناولها بالكتابة قد يكون شيئا لا يستحق، غير أن ما تبرهن عليه تلك التصرفات بين المصريين، هو استمرار الخير في ذلك البلد إلي أن تقوم الساعة ،وضمان التراحم والمحبة وتعميق شعور التضحية، بما يؤكد أن القادم أفضل بإذن الله.

 

بجوار حفنة من الفكة، خالد سرحان يسخر من محمد رمضان بصورة في الميكروباص

معلومات الوزراء: معظم المدن المصرية تعتمد على الميكروباص وسيلة أساسية للتنقل

 

فمما لاشك فيه أن الكرم في الشعب المصري متأصل ونابع من جينات لا تنتهي في أبناء ذلك الوطن المضياف والمحب لبعضهم البعض، وكذلك لكل الأشقاء العرب والآفارقة، ومن هم يتشابهون معنا في نسيج الإنسانية جمعاء، فالمصري معروف عبر التاريخ بكرمه، وهناك شعوب عديدة حاليا في وضع مالي واقتصادي متميز، بينما كانت تمر بأزمات مالية طاحنة ويداهمها الفقر في سنوات مضت، وكانت يد الخير ممدودة إليهم من مصر الكنانة، والتي بعد كل ما قدمته وتقدمه من خير لن تنضام بإذن الله.

الميكروباص قيادة السيارة الكاتب الصحفي سيد غنيم الفكة أجرة الميكروباص كرم المصريين

مواد متعلقة

أجرة خطوط سير السيارات بالفيوم ضعف تعريفة الركوب الجديدة، مواطنون يتحدثون بالأرقام

حكاوي زمان.. عبد الحليم حافظ المفلس يدفع أجرة التاكسى لفة قمر الدين

الأكثر قراءة

توقعات أسعار الذهب في الربع الثالث من 2023 (انفوجراف)

موعد مباراة الزمالك الودية ضد منتخب اليمن

افتتاح ثالث أكبر مساجد مصر بحضور شيخ الأزهر الأحد المقبل

الكاف يعلن بث مباراتي الأهلي والوداد المغربي بنهائي أفريقيا في 80 دولة

صدق أو لا تصدق، مليون و100 ألف جنيه فاتورة إقامة شلة فيتوريا شهريًا

أول تعليق من جيل بايدن عقب وصولها مصر: شكرا على الاستقبال الحار في أم الدنيا

خروج قطار بورسعيد - الإسكندرية عن مساره في الإسماعيلية (صور)

5 علامات تؤكد إصابتك بقرحة المعدة، انتبه لها

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 2-6-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

انخفاض قياسي في معدل المواليد يفاقم مخاوف ديموغرافية باليابان

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 2-6-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 2-6-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 2-6-2023

اعرف التخصصات والمهن المطلوبة، توفير 6 آلاف فرصة عمل في ملتقى شغلني غدا

شقق الإسكان الاجتماعي، من يستحق الحصول على الدعم بالمشروع؟

تفاصيل المنحة التدريبية لمعهد تكنولوجيا المعلومات بمحافظة حدودية

المزيد

انفوجراف

الأسعار الجديدة لتذاكر دخول 17 منطقة أثرية بعد زيادتها (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

باحث بهيئة كبار العلماء: العفو والتسامح يدخل الجنة

الأوقاف تحدد الحج رحلة إيمانية موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزير الأوقاف: الوالدان أحق الناس بالشكر بعد الله

المزيد
الجريدة الرسمية