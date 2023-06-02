الجمعة 02 يونيو 2023
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اقتصاد

ارتفاع البطالة إلى 3.7% رغم إضافة 339 ألف وظيفة خلال مايو في أمريكا

ارتفاع معدل البطالة
ارتفاع معدل البطالة فى أمريكا، فيتو

تسارعت عمليات التوظيف في الولايات المتحدة في مايو، حيث أضاف أرباب العمل 339000 وظيفة مزدهرة ،واستمر سوق العمل في تجاهل معدلات الفائدة المرتفعة والتضخم المستمر.

معدل البطالة في أمريكا

وقالت وزارة العمل يوم الجمعة إن معدل البطالة ارتفع من أدنى مستوى له في خمسة عقود من 3.4٪ إلى 3.7٪.

وقدّر الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة بلومبيرج استطلاعهم أنه تمت إضافة 195 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وكان سوق العمل قويًا بشكل ملحوظ على الرغم من الزيادات الحادة لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي والتي تهدف إلى تقليص التوظيف ونمو الأجور، ومحاربة التضخم.

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تقرير الوظائف الأمريكي، فيتو

وقال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم قد يوقفون زيادات أسعار الفائدة مؤقتًا في اجتماع هذا الشهر، لكن تقرير الوظائف المزدهر لشهر مايو والبيانات الأكثر إثارة للقلق حول التضخم يمكن أن تفسد هذه الخطة.

وتباطأ نمو الوظائف بشكل عام في الأشهر الأخيرة مع ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد مخاوف الركود لكن الأرقام كانت متقلبة وتواصل الشركات المحبطة بسبب نقص العمال المرتبط بالوباء اقتناص العمال وتقليل تسريح العمال.

وسجل أصحاب العمل ارتفاعًا تاريخيًا بلغ 10.1 مليون فرصة عمل في أبريل، ارتفاعًا من 9.7 مليون في الشهر السابق وعكس اتجاه التباطؤ الأخير، وفي الوقت نفسه، انخفض عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم إلى أدنى مستوى في عامين في إشارة إلى أن العمال أقل ثقة في قدرتهم على تبديل الوظائف لتحقيق زيادات كبيرة في الأجور، وهو تطور إيجابي من منظور الاحتياطي الفيدرالي.

وقالت شركة Homebase، التي تصنع برامج جدولة الموظفين للشركات الصغيرة، إن الأجور تراجعت الشهر الماضي للمرة الأولى منذ عام 2021.

وأكد جولدمان ساكس أن الشركات لا تزال تكافح للعثور على موظفين يجلبونهم عادةً في وقت مبكر من العام قبل موسم التوظيف الربيعي، مما يترك عرضًا أقل للعمالة كان من المرجح أن يثبط نمو الوظائف في مايو.

تقرير الوظائف الأمريكي، فيتو

وأوضحت شركة الأبحاث أن التوظيف يميل إلى الانتعاش في شهر يونيو مع سعي طلاب المدارس الثانوية والجامعات إلى وظائف صيفية.

ومن العوامل الأخرى التي أثقلت كاهل مكاسب الرواتب في شهر مايو معايير أكثر صرامة للإقراض المصرفي في أعقاب انهيار العديد من البنوك الإقليمية التي ابتليت بتدفق الودائع وتعتمد الصناعات مثل المطاعم والفنادق على الائتمان لدفع أجور العمال ومن المحتمل أن تؤدي معايير القروض الأكثر صرامة إلى خفض نمو الوظائف بنحو 25000، حسب تقديرات جولدمان.

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معدل البطالة معدل البطالة في أمريكا جولدمان ساكس بنك الاحتياطي الفيدرالي

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