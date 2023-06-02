شاهد إقبال الأهالي على ضريح السيد البدوي يوم الجمعة

يتحول مسجد السيد البدوي في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، بمجرد الانتهاء من صلاة الجمعة إلى ملجأ ومقصد المريدين والزائرين من المصلين للتبرك بمقام "شيخ العرب".

فعقب كل يوم جمعة، وبعد أن يفرغ الإمام من الصلاة، تصطف الطرق الصوفية فى جنبات المسجد وتظهر العمائم ويبدأ أتباع الطرق الصوفية فى ترديد المدح والأذكار وقراءة القرآن والإنشاد ومدح النبى صلى الله عليه وسلم.

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يتنافس الزوار والمريدون فى توزيع الحلوى والطعام يرددون “صلِّ على الحبيب أنت داخل على مقام شيخ العرب”، بينما يلتف العشرات حول المقام متعلقين بسياج المقام يشكو كل همه متشفعين بصاحب المقام، ويفصل بين منتصف المقام سور من الخشب مخصص جزء منه للسيدات.

بركات سيدى احمد البدوى يعرفها كل من يسكن فى محافظة الغربية تجد تفاصيل حياته وسيرته معلقة بجوار المسجد تحكى أنه علم من أعلام أهل البيت النبوى أهدته العناية الإلهية إلى مدينة طنطا ينتهى نسبه من جهة والده ومن جهة والدته إلى سيدنا الإمام الحسين على بن أبى طالب كرم الله وجهه.

الحاج محمود السيد أحد الأهالي يقول لـ"فيتو" أثناء زيارته لمقام مسجد سيدى أحمد البدوى "أنا لا أترك صلاة الجمعة فى المسجد علشان أخد البركة من "شيخ العرب" وميمنعنيش غير الشديد القوى عن زيارته وأنا باجى أصلى وادعى ربنا فى مكان طاهر مدفون فيه أحد أولياء الله الصالحين وعلشان ربنا يحفظ أولادى لأنى محب آل البيت واجب على كل مسلم وده أحد الأقطاب الذى ينتهى نسبه للإمام الحسين حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يُقام للسيد البدوي احتفالان سنويًّا الأول في النصف الأول من (أبريل) يُسمى ( المولد الرجبي أو رجبية السيد البدوي وهي ذكرى تُنسب لتاجر كبير يسمى رجب العسيلي كان يقوم بعمل كسوة للمقام جديدة ويحملها على (جمل) في (موكب) كبير إلى أن تصل لمقام سيدي أحمد البدوي.

والثاني الاحتفال الكبير بمولده في أكتوبر ويُعد أكبر الاحتفالات الدينية في مصر يشارك فيه الملايين.

ولمن لا يعرف البدوي فهو منسَّب إلى سيدنا الحسين بن الإمام علي حفيد المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه وآله.

ولد البدوي بزقاق الحجر في مدينة فاس المغربية.

ألقابه: البدوي وشيخ العرب والملثم والسطوحي والسيد وأبو الفتيان والعيسوي وأبو فراج وأبو العباس والقدوسي والصامت وجياب الأسرى والعطاب ومحرش الحرب والزاهد.



