بركة ونور وغفران، مسجد السيد البدوي يصدح بالصلاة على النبي (فيديو)

رصدت كاميرا "فيتو" صلاة الجمعة من مسجد السيد البدوي بمدينة طنطا في محافظة الغربية حيث توافد مئات المصلين على المسجد لأداء الصلاة وبمشاركة السيدات فى الركن الخاص بالمرأة وشهد المسجد بعد الانتهاء من صلاة الجمعة الصلاة والسلام علي سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم لمدة 5 دقائق.

وكانت وزارة الأوقاف أصدرت توضيح بشأن الدعوة إلى الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عقب صلاة الجمعة، مؤكدة أن إطلاق الدعوة إلى الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عقب صلاة الجمعة غدًا له أكثر من وجه منها: حصول بركة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومنها التعبير عن مدى حبنا لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واعتزازنا به وتوقيرنا له ومنها تعليم النشء الصلاة والسلام على نبينا (صلى الله عليه وسلم) وتعويدهم عليها ومن أهمها ربط القول بالعمل كون موضوع الخطبة في هذا اليوم عن فضائل الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم) ومن أهمها أيضا - وهو ما أكدت عليه بالدليل الساطع دار الإفتاء المصرية - بيان مشروعية الصلاة والسلام عليه دون تقييد: فرادى أو جماعات سرًّا أو جهرًا في ضوء سعة أفق ديننا العظيم وبيان مدى رحابته وسماحته ولا سيما أن الصلاة والسلام على الحبيب (صلى الله عليه وسلم) في قلب ووجدان وروح كل مسلم محب لدينه ورسوله (صلى الله عليه وسلم).

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وتابع البيان: لا يمكن لدارس أو حتى طالب علم يتحدث عن فقه وعلم أن يتجاوز رأي دار الإفتاء المصرية فيراه غير معتبر حتى لو كان مختلفًا معه وإلا فمن يكون رأيه معتبرًا إذن ؟!.

فمن أحب رسوله (صلى الله عليه وسلم) وأحب الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم) جلس طائعًا مختارًا محبًا للمشاركة في الصلاة والسلام عليه (صلى الله عليه وسلم) وهو ما سنحرص على فعله بإذن الله تعالى.

فضل الصلاة الإبراهيمية

وجاءت صيغة الصلاة كالتالي:

اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) عدد خلقك ورضا نفسك وسعة علمك ومداد كلماتك صلاة ترضيك وترضيه (صلى الله عليه وسلم) وترضى بها عنَّا يا رب العالمين.

يذكر أن هذه الصيغة تسمى الصلاة الإبراهيمية، وهي التي يصلى فيها على النبي محمد وعلى آله، كما يصلى فيها على النبي إبراهيم وعلى آله، ثم المباركة على النبي محمد وآله ومن ثم المباركة على نبي الله ابراهيم ويختتم الذكر فيها بعبارة في العالمين إنك حميد مجيد.

وعن فضل الصلاة الإبراهيمية، فنجد أن جمهور العلماء رغم اختلاف آرائهم قد اتفقوا على أنها تعد دلالة على مدى مكانة وثواب وعظمة الصلاة على النبي "محمد" صلى عليه الله وسلم- عند الله تعالى وفي ديانة الإسلام السمحة، كما أنها تعتبر ركنًا من أركان صلاة المسلمين، والبعض من علماء المسلمين قالوا إن من أهم أفضالها أنها تحمل الخير والمنافع الكبيرة التي تعود على المسلم من جلب الحسنات ومحو السيئات، كما أن جمهور كبير من علماء الدين الإسلامي أسموها بـ"الصلاة المفرجة للكرب" ومنهم من ذهب إلى أن الصلاة الإبراهيمية سميت بالصلاة "التفريجية"، وذلك لما تحدثه من تفريج الشدائد لمن يداوم عليها بنية أن يفرج الله همه ويزيل عنه الضيق والشدة.

ولم تقف الاجتهادات في وصف صيغة الصلاة الإبراهيمية عند هذا الحد، ولكن نجد أن لها صيغا عديدة، لكن المشهور منها هي تلك التي يرددها المصلون في ركعتي التشهد.



صيغ الصلاة الإبراهيمية

للصلاة الإبراهيمية صيغ متنوعة منها على سبيل المثال لا الحصر، فنجد هذه الصيغة التي تقول: اللهم يانور صل وسلم على سيدنا محمد النور من يقطر من عرقه النور ويخرج من بين ثناياه النور صلاة تخرجنا بها من الظلمات إلى النور ماتعاقب الظلام والنور وآله النور اللهُمَّ إنيِّ أسأُلُكَ صَلاةً وَسَلامًا بُكرَةً وَعَشيَّا علَى سَيِّدِنا مُحمَّدٍ مَن اِتَخَذتهُ خَليِّلًا نَبيَّا وَجَعلتَهُ سَيِّدًا سَندًا مُبارَكًا مَرضِيَّا وأفرَدتَهُ مَقامًا مَحمودًَا سَميَّا وآتيتَهُ السَبعَ المَثانيَ وَقُرآنًا عَليَّا صَلاةً تَجعَلُني بِمَحبَتهِ بَرًَّا تَقيَّا وتُهيّئُني لِمُشَاهَدتهِ أبَدًا مادُمتُ حَيَّا وَاهدِني بِنورهِ إليّكَ صِرَاطًا سَويَّا وَتَوّجنّي بِالرِضَا حتَّى أكونَ لِسرِّهِ وَارِثًا مُحَمَّديَّا وَعَلى آلِهِ وصَحبِهِ وَكلَّ مَن اِرتَضيتَهُ صَفيًَّا وَليَّا، وهذه صيغة أخرى تقول: اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبىٍ تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله.