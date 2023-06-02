الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل بمبادرة وظيفة تك

مبادرة وظيفة تك، يبحث الكثير من الشباب عن طريقة التقديم إلى مبادرة وظيفة تك والأوراق والمستندات المطلوبة، حيث تهدف إلى تأهيل الشباب وبناء قدراتهم لدخول سوق العمل بكفاءة وقدرة على الإنتاج.

يأتي ذلك في إطار اتجاه الحكومة المصرية لبناء مصر الرقمية، وإعداد قاعدة بيانات في الكفاءات لتخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

مبادرة وظيفة تك

ومن منطلق اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخلق آليات متعددة للتنفيذ، جاءت مبادرة "وظيفة تك" لدعم القطاع الخاص وتشجيع دوره في تصميم وتنفيذ برامج تدريبية ممولة من الوزارة. وتقوم الوزارة بمراجعة مراحل الاختيار والتدريب والتشغيل من قِبل الشركات المنضمة للمبادرة.

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وتُقدم المبادرة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، إذ يقوم بتمويل الشركات الراغبة في الالتحاق بالمبادرة. ويحصل المتدربون أيضًا ممن تم اختيارهم من قِبل الشركات على قروض تستحق الدفع فقط عند إتمامهم البرنامج وحصولهم على وظيفة.

ويتم سداد تكلفة البرنامج من الراتب الشهري على مدى ثلاث سنوات بدون فوائد، هذا بالإضافة إلى 5.5% مصاريف إدارية ومخاطر تعثر يتحملها "صندوق تحيا مصر".

خطوات التسجيل بمبادرة وظيفة تك

أولا الضغط على اسم شركة من الشركات المنضمة للمبادرة.

يليها تحديد التخصص المرغوب فيه، مع مراجعة متطلباته الفنية المُعلن عنها من قِبل الشركة ويمكن التقديم في أكثر من تخصص

وبعد ذلك التقديم على الرابط الخاص بالشركة المختارة

- تقديم المستندات المطلوبة للالتحاق

- شهادة الميلاد

- شهادة المؤهل الدراسي

- صورة وأصل من فاتورة المرافق (غاز أو كهرباء)

- شهادة إنهاء الخدمة العسكرية (للذكور فقط)

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- السيرة الذاتية

- التسجيل في الموعد المحدد للتقديم للبرنامج على الرابط الخاص بالشركة

متطلبات بنك ناصر الخاصة بمبادرة وظيفة تك

- خطاب ترشيح من المعهد القومي للاتصالات يتضمن اسم المتقدم للمبادرة ورقمه القومي وقيمة التدريب واسم الدورة المترشح لها ومدة التدريب واسم الشركة المقدمة للتدريب

- إيصال مرافق حديث باسم المتقدم للمبادرة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمحل إقامة المتقدم للمبادرة والضامن

- صورة بطاقة الرقم القومي السارية للمتقدم للمبادرة والضامن

- التوقيع على سند إذني للمتقدم للمبادرة والضامن

- التوقيع على عقد الاتفاق بين البنك والمتقدم للمبادرة وفقًا للإجراءات المتبعة في البنك

التدريب واجتياز البرنامج



- بعد انتهاء البرنامج التدريبي بنجاح يحصل المتدرب على عقد عمل براتب لا يقل عن الحد الأدنى المُعلن عنه قبل بداية البرنامج، ويمكنه البدء في السداد لبنك ناصر الاجتماعي بأقساط شهرية وعلى مدة تبلغ ثلاث سنوات بدون أية فوائد أو مصاريف إدارية أو تأمينية

- تتراوح تكلفة التدريب بين 20 ألف إلى 40 ألف جنيه مصري

- يتراوح الحد الأدنى للراتب الشهري من 4000 إلى 10000 جنيه مصري

في حاله الانسحاب من التدريب بعد بدايته يتحمل المتدرب تكلفة التدريب كاملة.